Au moins un mort et huit blessés dans une frappe aérienne israélienne à Jénine en Cisjordanie

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont attaqué une cible dans la ville palestinienne de Jénine dans le Nord de la Cisjordanie vendredi soir 17 mai, tuant au moins une personne et en blessant huit autres.

Des sources médicales ont déclaré à Xinhua qu'au moins une personne avait été tuée et huit autres avaient été blessées dans cette frappe aérienne sur le camp de réfugiés de Jénine.

Le mort a été identifié comme étant Islam Khamayseh par le directeur de l'hôpital gouvernemental de Jénine, Wesam Bakr.

Les Brigades Al-Qods, la branche militaire du mouvement Jihad islamique palestinien, ont confirmé dans un communiqué qu'Islam Khamayseh était l'un de leurs membres.

L'avion de chasse et l'hélicoptère de combat de l'armée de l'air israélienne ont "attaqué un bâtiment qui servait de salle d'opérations à l'infrastructure terroriste de Jénine", a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué.

Elle a confirmé la mort d'Islam Khamayseh, précisant qu'il s'agissait d'une personne recherchée dans le camp de réfugiés de Jénine et qu'il était responsable de plusieurs attaques dans la région, notamment de deux fusillades il y a environ un an, au cours desquelles un Israélien a été tué et d'autres personnes ont été blessées.

Cette frappe aérienne a été menée sous la direction des services de renseignement de l'Agence israélienne de sécurité (AIS), a ajouté l'armée israélienne.

"Des terroristes importants se cachaient dans le bâtiment. Certains d'entre eux étaient impliqués dans des fusillades dans le secteur de Jénine et prévoyaient de perpétrer d'autres attaques prochainement", a expliqué l'armée.

"Les FDI et l'AIS continueront à travailler pour contrecarrer toute menace terroriste contre les citoyens d'Israël", selon le communiqué.

