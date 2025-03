Les producteurs de Spider-Man et Harry Potter superviseront le prochain James Bond

Amazon, qui a enfin les mains libres pour exploiter la saga James Bond , a annoncé mardi 25 mars que les prochaines aventures de l'agent 007 seront supervisées par deux producteurs précédemment impliqués sur Spider-Man et Harry Potter.

Photo : GETTY IMAGES/VNA/CVN

Le duo, composé d'Amy Pascal et David Heyman, aura une influence majeure pour choisir l'acteur qui va remplacer Daniel Craig dans le costume de l'espion britannique, et le réalisateur du prochain film.

Les deux producteurs seront en charge d'"offrir au public mondial une histoire qui respecte l'héritage impeccable de ce personnage bien-aimé", a expliqué la responsable des films d'Amazon MGM Studios, Courtenay Valenti.

Mme Pascal est une ancienne dirigeante de Sony Pictures, studio majeur d'Hollywood. Elle est surtout connue pour son travail sur différents films de la saga "Spider-Man", notamment ceux avec Tom Holland dans le rôle de l'homme-araignée.

Elle est également familière avec l'univers de James Bond. Pendant son mandat, Sony Pictures a produit "Casino Royale", "Quantum of Solace" et "Skyfall".

M. Heyman est lui un producteur britannique, qui a supervisé les huit adaptations de la saga "Harry Potter" sur grand écran. Il a également participé à la production de "Barbie" et des films "Paddington".

L'annonce va alimenter les spéculations sur l'identité du prochain James Bond. Les noms d'Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill et Theo James circulent actuellement dans la presse spécialisée pour incarner l'espion le plus célèbre de l'histoire du cinéma.

Les dernières aventures de 007 remontent à "Mourir peut attendre", opus qui a rapporté 775 millions de dollars après sa sortie en 2021.

L'année suivante, Amazon avait racheté le mythique studio hollywoodien MGM, une transaction qui incluait les droits sur le catalogue des anciens films de James Bond.

Mais le géant de la distribution s'est longtemps heurté à Barbara Broccoli et Michael Wilson, les producteurs de longue date de la saga, qui en gardaient le contrôle créatif. Après trois ans d'une guerre larvée, il a finalement conclu un accord avec eux, entré en vigueur lundi.

La famille Broccoli contrôlait étroitement la franchise depuis "James Bond contre Dr. No" (1962). Elle refusait d'exploiter le personnage du romancier Ian Fleming pour des produits dérivés et des licences susceptibles de diluer son identité.

Avec cet accord, l'industrie cinématographique et les fans s'attendent à voir Amazon exploiter la franchise de manière moins exclusive.

"James Bond est l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire du cinéma", ont déclaré Mme Pascal et M. Heyman dans un communiqué commun.

Ils se sont dits "honorés de suivre les traces de Barbara Broccoli et Michael Wilson", et "fiers et enthousiastes à l'idée de garder l'esprit de Bond bien vivant".

AFP/VNA/CVN