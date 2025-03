La série post-apocalyptique The Last of Us, plus que jamais d'actualité selon ses stars

Lorsque The Last of Us , série sur une société post-apocalyptique ravagée par la mutation d'un champignon parasite, est arrivée sur nos écrans en 2023, le monde réel sortait d'une pandémie.

Tirée d'un célèbre jeu vidéo, cette production HBO a battu des records, avec en moyenne 32 millions de spectateurs par épisode, toutes plateformes de diffusion confondues.

Sa deuxième saison, qui débute le 13 avril, sera articulée autour des conflits et de la vengeance. En ce sens, elle est plus que jamais d'actualité, estime sa vedette Pedro Pascal.

La force de la série réside dans sa capacité "à voir les relations humaines en situation de crise et de souffrance, et à tirer intelligemment des allégories politiques, des allégories sociétales, et à les baser sur le monde dans lequel nous vivons" estime l'acteur.

Son personnage, Joel, est un contrebandier forcé d'emmener avec lui dans la première saison l'adolescente Ellie (Bella Ramsey), alors qu'il traverse les États-Unis à la recherche de son frère. Car la jeune femme est apparemment le seul être humain immunisé contre le champignon mortel Cordyceps.

Dans cette deuxième saison, Joel et Ellie entrent en conflit l'un avec l'autre, selon une bande-annonce récemment diffusée par HBO. Ils doivent aussi composer avec une nouvelle protagoniste, Abby, une militaire qui laisse libre cours à sa violence meurtrière.

"Cathartique"

Elle est incarnée par Kaitlyn Dever ("Booksmart", "Dopesick"), une actrice qui était initialement pressentie pour jouer Ellie lorsque The Last of Us devait être adapté pour le cinéma au milieu des années 2010.

Le film n'a jamais vu le jour, et la comédienne a dit trouver le fait d'avoir été choisie pour apparaître dans la série "surréaliste". Car Abby est l'un des personnages principaux jouables dans la franchise de jeux vidéos.

"J'étais une fan du jeu. C'était un vrai moment de complicité entre mon père et moi, lorsque nous y jouions ensemble", explique-t-elle. "Et le fait que cela revienne plus de dix ans plus tard, (...) cela m'a semblé juste, incarner Abby me paraissait approprié".

Pour Gabriel Luna, qui reprend le rôle de Tommy, le frère de Joel, la deuxième saison "est très cathartique", car elle sort à un moment dans le monde où les conflits font rage et les alliances internationales se brisent.

"La première saison, nous avons raconté l'histoire d'une pandémie, en ayant peur qu'il y ait de la lassitude" sur ce sujet, retrace-t-il. "Mais je pense que l'expérience que tout le monde a vécu leur a donné un point d'entrée dans ce que nous faisions".

"Le second jeu (de la franchise) (...) et la deuxième saison portent sur les conflits", poursuit-il. "Où commencent-ils ? Et qui en est à l'origine ?"

"En ce moment, partout dans le monde, nous sommes confrontés à ces conflits", observe-t-il. "Les gens sont coincés dans la roue de la vengeance. Peut-on la briser? Sera-t-elle brisée ? Et c'est là que nous en sommes".

