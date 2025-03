Le Festival de Sundance va déménager au Colorado

Photo : AFP/VNA/CVN

Au cours des quatre dernières décennies, Sundance s'est tenu chaque hiver à Park City, une station de ski huppée de l'Utah, nichée à 2.150 m d'altitude dans les montagnes Rocheuses.

Mais avec son succès grandissant, de nombreux festivaliers ont estimé que leur participation à l'événement devenait trop chère. Et les habitants se plaignaient de l'effervescence et des embouteillages causés par l'afflux de grands noms d'Hollywood.

Un déménagement était évoqué depuis des années, et plus de 100 sites ont initialement exprimé leur intérêt pour accueillir le festival.

Sur une liste restreinte de trois candidats, Boulder, dans le Colorado, a finalement battu les offres concurrentes de Salt Lake City, dans l'Utah, et de Cincinnati, dans l'Ohio.

"Boulder est une ville d'art, une ville technologique, une ville de montagne et une ville universitaire. C'est un endroit où le festival peut se développer et prospérer", a déclaré Amanda Kelso, directrice générale par intérim de l'Institut Sundance, dans un communiqué.

Cette ville de l'Ouest américain compte 100.000 habitants et est située à quelques kilomètres de Denver, la capitale du Colorado.

"Cette décision permettra au festival de continuer à prendre des risques, à soutenir des créateurs innovants, à encourager l'indépendance et à divertir et éclairer le public", a déclaré Robert Redford dans un communiqué séparé, en soulignant que "le changement est inévitable".

"J'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve au festival dans cette ville", a-t-il ajouté, en se disant "reconnaissant" envers le nouvel hôte.

Sundance a servi de tremplin essentiel à de nombreux cinéastes de premier plan en début de carrière. Environ 4.000 longs métrages ont été présentés à Park City depuis la création du festival.

Reservoir Dogs, le premier film de Quentin Tarantino, Whiplash de Damien Chazelle, Boyhood de Richard Linklater, ou encore Sexe, mensonges et vidéo, premier long-métrage de Steven Soderbergh, ont tous été présentés en avant-première à Sundance.

L'événement fait la part belle au cinéma indépendant, mais a fini par aussi attirer de nombreux studios et stars d'Hollywood.

Sa programmation documentaire est également très riche, avec des productions venues du monde entier, dont de sérieux prétendants aux Oscars.

Cette année par exemple, le film No Other Land, sur la colonisation en Cisjordanie, a été diffusé à Sundance avant de remporter quelques semaines plus tard l'Oscar du meilleur documentaire.

Le festival tiendra sa dernière édition à Park City en 2026, du 22 janvier au 1er février.

AFP/VNA/CVN