L'ONU prône la mobilisation contre la traite d'êtres humains

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Un tiers des victimes de la traite sont des enfants, qui subissent des mauvais traitements indicibles : des enfants sont soumis au travail forcé, enrôlés comme soldats ou encore contraints de prendre part à des activités criminelles", a dénoncé le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dans un message à l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains, célébrée le 30 juillet.

Il a relevé que les inégalités croissantes et la mondialisation favorisent la constitution de réseaux complexes de trafiquants qui remettent en cause les cadres juridiques traditionnels et créent de nouvelles formes d’esclavage, ajoutant que les plateformes en ligne, à leur tour, exposent davantage les enfants à l’exploitation sexuelle et à la violence fondée sur le genre et permettent aux trafiquants d’exploiter les victimes au-delà des frontières.

"Nous devons renforcer les mesures de protection, et, notamment, mettre en place des mécanismes de justice adaptés aux enfants, sensibiliser la population, venir en aide aux enfants non accompagnés en déplacement, prendre en charge les enfants rescapés et lutter contre les causes profondes de l’exploitation en aidant les familles vulnérables", a-t-il recommandé.

Il a, dans ce cadre, exhorté les gouvernements, la société civile et le secteur privé, y compris les entreprises technologiques, à intensifier leurs efforts et leur collaboration afin qu’aucun enfant ne soit victime de la traite et qu’aucun trafiquant ne reste impuni.

APS/VNA/CVN