BP : bénéfice net en forte hausse au 3e trimestre malgré la baisse des cours

Le géant pétrolier britannique BP a annoncé mardi 4 novembre un bénéfice en forte hausse au troisième trimestre, en dépit de la baisse des cours, se disant satisfait de l'avancée du plan de redressement annoncé en début d'année.

>> Le bénéfice net s'effondre au troisième trimestre, à 206 millions d'USD

>> Accord entre l'Irak et le géant pétrolier BP pour développer des champs pétroliers

>> BP supprime des milliers de postes après une année laborieuse

>> L'OPEP+ va augmenter sa production de pétrole en décembre

Photo : Getty Images/CVN

Le bénéfice net du groupe s'affiche à 1,16 milliard de dollars, soit plus de cinq fois plus que les 206 millions enregistrés au troisième trimestre 2024.

"Nous continuons de faire de bons progrès pour réduire les coûts, renforcer notre bilan et augmenter les flux de trésorerie et les rendements", se félicite le directeur général de BP, Murray Auchincloss, dans un communiqué.

Il souligne notamment que le groupe a dégagé des bénéfices sous-jacents record dans ses opérations de raffinage et de distribution, le raffinage ayant profité "de marges plus favorables".

"J'ai le sentiment que nous sommes dans une meilleure position que nous ne l'avons jamais été depuis que je travaille chez BP", s'est félicité M. Auchincloss lors d'une conférence avec des investisseurs.

Sans donner de chiffre précis, il a notamment évoqué "davantage de potentiel de croissance, en particulier dans le secteur pétrolier".

BP, dont la stratégie climatique était autrefois ambitieuse pour le secteur, avait annoncé en début d'année un plan de redressement, impliquant une réduction des coûts, avec des milliers de pertes d'emplois à la clé et un recentrage sur les hydrocarbures.

L'entreprise a encore annoncé lundi la vente de certaines participations dans des actifs américains pour 1,5 milliard de dollars.

M. Auchincloss a aussi souligné le rôle de la technologie dans la croissance de l'entreprise, l'IA permettant "de réduire de 90% le temps nécessaire à la planification des puits", a-t-il expliqué.

La capacité de BP à accroître ses bénéfices sur le trimestre malgré la baisse des cours s'inscrit dans le sillage de son concurrent britannique Shell et du français TotalEnergies, qui ont l'un et l'autre publié un bénéfice en hausse.

Les deux majors américaines, Chevron et ExxonMobil, ont elles publié des résultats plus contrastés avec un bénéfice net en baisse.

Vers 14h00 GMT (15h00 à Paris), le cours de BP gagnait 1,18% à la Bourse de Londres.

AFP/VNA/CVN