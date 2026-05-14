Intel renforce son engagement dans l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs

Intel renforce son engagement à long terme envers le secteur vietnamien des semi-conducteurs en développant sa production à Hô Chi Minh-Ville et en investissant dans la formation de la main-d'œuvre, consolidant ainsi le rôle du pays dans la chaîne de valeur technologique mondiale.

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Selon le comité de gestion du Parc de haute technologie de Saigon (SHTP), Intel a transféré une partie de sa ligne de production du Costa Rica vers le SHTP dans le cadre de sa stratégie mondiale de restructuration de la production visant à améliorer l'efficacité et la compétitivité.

Intel Products Vietnam (IPV), implantée au SHTP, est actuellement le plus grand site d'assemblage et de test de puces du réseau mondial d'Intel. Opérationnelle depuis 2010 avec un investissement initial d'un milliard de dollars, l'usine joue un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs de l'entreprise.

La valeur des exportations d'IPV a enregistré une croissance soutenue, passant de 10,31 milliards de dollars en 2023 à 11,67 milliards de dollars en 2025. Ce chiffre devrait atteindre 14,6 milliards de dollars en 2026, soit une augmentation annuelle estimée à environ 25%.

L'ajout de nouvelles lignes de production à Hô Chi Minh-Ville et l'expansion continue d'Intel au Vietnam devraient donner un nouvel élan à l'industrie nationale des semi-conducteurs, tout en offrant au pays d'Asie du Sud-Est des opportunités de s'intégrer plus profondément dans la chaîne de valeur technologique mondiale.

Au-delà de la production, Intel s'investit également activement dans le développement des ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs. En avril dernier, lors de la deuxième conférence annuelle de l'Alliance pour la recherche et la formation dans les semi-conducteurs et la microélectronique (ARTSeMi), l'entreprise a signé des accords de coopération en matière de formation, de recherche et développement (R&D) avec ARTSeMi et l'Université des sciences naturelles de l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville. Cette initiative vise à former environ 300 enseignants spécialisés dans le domaine des microprocesseurs.

Le 5 mai, Intel a poursuivi son soutien aux efforts de formation en remettant des équipements d'assemblage et de test de puces au centre de formation du SHTP et à l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, afin de servir l'enseignement, la recherche et la pratique dans le domaine du conditionnement et du test des puces.

VNA/CVN