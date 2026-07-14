An Giang reçoit les restes de 14 soldats volontaires retrouvés au Cambodge

Les provinces d'An Giang (Vietnam) et de Takéo (Cambodge) ont procédé à la remise et à la réception des restes de 14 soldats volontaires et experts vietnamiens retrouvés au Cambodge.

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Photo : VNA/CVN

Les comités spéciaux des provinces d’An Giang (Vietnam) et de Takéo (Cambodge) ont signé, le 14 juillet à Takéo, le procès-verbal de remise et de réception des restes de 14 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge, retrouvés dans cette province cambodgienne au cours de la saison sèche 2025-2026.

Les restes comprennent dix dépouilles découvertes dans le district de Kirivong et quatre dans celui de Tram Kok. Ils seront rapatriés au Vietnam, où des cérémonies d’hommage et d’inhumation seront organisées.

À cette occasion, le vice-président du Comité populaire de la province d’An Giang, Lê Van Phuoc, a remercié les autorités, les forces armées et la population de Takéo pour leur soutien aux opérations de recherche menées par l’équipe K93, malgré des conditions de terrain de plus en plus difficiles.

Le vice-gouverneur de Takéo, Sut Khon, a souligné que la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des soldats constituent une mission à haute valeur humanitaire, illustrant l’amitié et la solidarité entre le Cambodge et le Vietnam. Il a réaffirmé l’engagement des autorités locales à poursuivre leur coopération afin de retrouver les soldats vietnamiens toujours portés disparus.

Cette remise de 14 dépouilles marque le début des opérations de rapatriement de la saison sèche 2025-2026 et témoigne de la détermination des deux parties à permettre aux combattants tombés au champ d’honneur de reposer sur leur terre natale.

VNA/CVN