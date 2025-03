Satisfaite de l'inflation américaine, Wall Street se reprend

Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 14h05 GMT, le Dow Jones, qui avait ouvert en hausse, perdait 0,28%, l'indice Nasdaq avançait de 1,61% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,68%.

Côté indicateurs, "après quelques mauvaises surprises ces derniers temps, nous avons eu une bonne surprise" mercredi 12 mars, analyse auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

L'inflation aux États-Unis a ralenti en février un peu plus que prévu, s'inscrivant à +2,8% sur un an, selon l'indice CPI publié mercredi 12 mars qui marque une détente après quatre mois consécutifs d'accélération.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2%, contre 0,5% en janvier, selon le département américain du Travail. Les analystes s'attendaient plutôt à une hausse de 2,9% en glissement annuel et de 0,3% sur un mois, selon le consensus publié par MarketWatch.

Le mois dernier, cette publication avait bousculé les marchés, en étant plus élevée que ce que prévoyaient les analystes, et avait exacerbé les craintes sur un possible recul de la croissance américaine.

"Étant donné que le marché a été un peu nerveux" ces derniers temps, "il y avait une certaine inquiétude quant à la possibilité que les chiffres soient décevants", explique M. Sosnick.

"C'était la nouvelle que le marché voulait entendre", résume-t-il.

Les investisseurs ont désormais en ligne de mire l'indice des prix à la production (PPI) qui sera publié jeudi 13 mars et qui mesure l'inflation côté producteurs.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans se tendait à 4,32%, contre 4,28% mardi 11 mars en clôture.

Les investisseurs américains continuent par ailleurs de surveiller les discussions autour des taxes douanières de l'administration Trump, et les nombreux revirements qui accompagnent ces mesures.

Les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium voulus par le nouveau locataire de la Maison Blanche sont devenus effectifs mercredi.

Le Canada, la Chine, l'Union européenne (UE), le Japon et l'Australie sont concernés, alors que le but affiché de Donald Trump est de protéger l'industrie sidérurgique américaine, qui voit sa production baisser d'année en année, confrontée à une concurrence de plus en plus vigoureuse, provenant notamment d'Asie.

L'UE a choisi de riposter et prévoit de taxer une série de produits américains allant des bateaux au bourbon en passant par les motos, à partir du 1er avril.

"Si l'on pouvait dire avec exactitude ce qui pourrait venir de la Maison Blanche ou d'autres gouvernements en ce qui concerne les droits de douane, alors cela" offrirait au marché "plus de certitude", avance M. Sosnick.

Ailleurs, à la cote, le pionnier des véhicules électriques Tesla rebondissait (+6,96%) après que Trump a volé au secours de la marque mardi 11 mars à la Maison Blanche.

Lundi 12 mars, l'action de Tesla avait dégringolé de plus de 15% lors de sa pire séance en Bourse depuis 2020, le constructeur souffrant notamment d'un plongeon de ses ventes.

Le géant historique des puces Intel prenait de la vitesse (+5,74%) après des informations de l'agence Reuters selon lesquelles Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a approché d'autres géant du secteur comme Nvidia, Broadcom ou Advanced Micro Devices (AMD), afin d'assurer conjointement l'exploitation d'usines d'Intel.

Le fabricant de sabots en caoutchouc Crocs était recherché (+4,10%) après un relèvement de la recommandation des analystes de la banque d'investissement Loop Capital.

AFP/VNA/CVN