Anticorruption : 24 personnes poursuivies dans l’affaire VTM

Le ministère vietnamien de la Poloce a annoncé, dans la soirée du 20 mai, l’ouverture de poursuites judiciaires contre l’ancien vice-président du Comité populaire de la province de Lào Cai, Lê Ngoc Hung, ainsi que 23 autres personnes, dans le cadre de l’enquête élargie portant sur des violations présumées commises au sein de la la société Viêt Trung Mineral and Metallurgy Co. Ltd. (VTM) et d’organismes associés.

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Photo : CTV/CVN

Selon les autorités, l’Agence d’enquête de la police relevant du ministère de la Police a engagé des poursuites supplémentaires pour plusieurs infractions, notamment "violation des réglementations relatives à la gestion et à l’utilisation des biens publics entraînant pertes et gaspillage", "corruption active", "corruption passive", "abus de fonctions et de pouvoirs dans l’exercice des fonctions publiques", "trafic d’influence à des fins lucratives" et "négligence causant des dommages aux biens de l’État, des organisations ou des entreprises".

L’affaire figure parmi les dossiers suivis et dirigés par le Comité central de pilotage pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

Dans le cadre de l’élargissement de l’enquête, les autorités ont décidé d’engager des poursuites, d’appliquer des mesures coercitives et de procéder à des perquisitions visant 24 suspects.

Seize personnes ont été poursuivies pour "violation des réglementations relatives à la gestion et à l’utilisation des biens publics entraînant pertes et gaspillage", en vertu de l’article 219 du Code pénal vietnamien. Parmi elles figurent plusieurs anciens responsables de VTM et de la Société générale vietnamienne de l’acier, notamment Trân Trong Manh, ancien directeur général adjoint de VTM, Dô Van Cuong, ancien chef comptable de VTM, ainsi que Dâu Van Hung, ancien directeur général de la Société générale vietnamienne de l’acier.

Deux autres suspects, Nguyên Duy Dung, ancien chef comptable de VTM, et Trinh Khôi Nguyên, ancien responsable du département de l’investissement et du développement de la Société générale vietnamienne de l’acier et ancien vice-président du conseil des membres de VTM, sont poursuivis à la fois pour violation des réglementations relatives à la gestion des biens publics et pour négligence ayant causé des dommages aux biens de l’État.

Par ailleurs, Trân Tuân Dung, membre du conseil des membres de VTM, fait l’objet de poursuites pour négligence ayant causé des dommages aux biens publics.

L’ancien vice-président du Comité populaire de la province de Lào Cai, Lê Ngoc Hung, ainsi que Dô Truong Giang, ancien directeur du Service provincial de l’industrie et du commerce, sont poursuivis pour "abus de fonctions et de pouvoirs dans l’exercice des fonctions publiques", conformément à l’Article 356 du Code pénal.

Nguyên Ngoc Khiêm est, quant à lui, poursuivi pour "trafic d’influence à des fins lucratives", tandis que Bùi Sy Ngoc, chef du département des approvisionnements de VTM, est mis en cause pour "corruption passive" et "négligence causant des dommages aux biens de l’État".

Les autorités ont également engagé des poursuites supplémentaires contre Bùi Thanh Binh, directeur général de VTM, pour négligence ayant causé des dommages aux biens publics.

Après approbation du Parquet populaire suprême, les décisions judiciaires et les mandats correspondants ont été exécutés conformément à la législation en vigueur.

Le ministère de la Police a indiqué poursuivre les investigations afin de consolider les preuves, de déterminer l’existence éventuelle d’avantages illicites et de procéder au recensement, à la saisie et au gel des avoirs concernés, dans le but d’assurer la récupération intégrale des biens au profit de l’État.

VNA/CVN