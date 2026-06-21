Pour la Fête de la musique du 21 juin

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Professionnels ou amateurs

Musiciens ou simples chanteurs

Par leur amour de la musique

Répandent un souffle artistique

A la fête de la musique

Faites, faites de la musique

Jouez chacun d’un instrument

Faites résonner divers chants

Cette langue internationale

Il faut qu’elle soit triomphale

Un nécessaire trait d’union

L’âme de toutes les nations !

Do Ré Mi Fa Sol La Si Do…

Chaque note a son bel écho

La musique est toujours magique

Pour une vie plus poétique.

Pham Tiên Dung/CVN