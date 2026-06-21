Pour la Fête de la musique du 21 juin

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Professionnels ou amateurs
Musiciens ou simples chanteurs
Par leur amour de la musique
Répandent un souffle artistique
A la fête de la musique
Faites, faites de la musique
Jouez chacun d’un instrument
Faites résonner divers chants
Cette langue internationale
Il faut qu’elle soit triomphale
Un nécessaire trait d’union
L’âme de toutes les nations !
Do Ré Mi Fa Sol La Si Do…
Chaque note a son bel écho
La musique est toujours magique
Pour une vie plus poétique.
Pham Tiên Dung/CVN