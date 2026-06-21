Éloge de la musique

La musique, sœur jumelle de la poésie,

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Elle honore le pays et chante la nature

Pour l'amour elle exprime des émotions pures

En temps de guerre elle encourage les soldats

Au travail elle augmente de bons résultats

Elle fait rêver mais réveille les consciences

Loin d'elle on a la nostalgie de sa présence

Fredonner un air ou écouter un morceau

Bonnes manières d'alléger le fardeau

Même pour les plantes et chez les animaux

En terme de croissance elle a aussi ses mots

Partout et de tout temps l'éternelle musique

Incontestablement a un pouvoir magique

Les célèbres chansons font le tour de la terre

Les belles mélodies dépassent les frontières

Autant de messages de paix et d'amitié

Touchant les plus jeunes comme les plus âgés

Revient aujourd'hui la fête de la musique

Tradition du vingt et un juin, jour bénéfique

Honorons-la avec nos diverses façons

Pour faire résonner nos plus belles chansons !

Pham Tiên Dung/CVN