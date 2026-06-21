Éloge de la musique

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Elle honore le pays et chante la nature
Pour l'amour elle exprime des émotions pures
En temps de guerre elle encourage les soldats
Au travail elle augmente de bons résultats
Elle fait rêver mais réveille les consciences
Loin d'elle on a la nostalgie de sa présence
Fredonner un air ou écouter un morceau
Bonnes manières d'alléger le fardeau
Même pour les plantes et chez les animaux
En terme de croissance elle a aussi ses mots
Partout et de tout temps l'éternelle musique
Incontestablement a un pouvoir magique
Les célèbres chansons font le tour de la terre
Les belles mélodies dépassent les frontières
Autant de messages de paix et d'amitié
Touchant les plus jeunes comme les plus âgés
Revient aujourd'hui la fête de la musique
Tradition du vingt et un juin, jour bénéfique
Honorons-la avec nos diverses façons
Pour faire résonner nos plus belles chansons !
Pham Tiên Dung/CVN