MotoGP : Marquez proche du titre, Martin héroïque

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) s'est rapproché d'une huitième couronne en MotoGP en remportant la course sprint du GP du Qatar samedi 7 novembre, alors que son compatriote Jorge Martin (Aprilia) a été héroïque en terminant troisième après une folle remontée malgré une fracture.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Deux semaines seulement après s'être brisé le radius du bras droit au niveau du poignet, le Madrilène, qui avait dû renoncer à participer au GP de Malaisie la semaine dernière en raison de la douleur, a cette fois réussi à tenir sa place.

Peu à l'aise en début de journée, où il a pris la 11e place des qualifications, Martin a réalisé une prestation incroyable durant la course sprint.

"Je suis très fier du travail que j'ai fait. Je me suis cassé le poignet il y a 14 jours et c'est l'adrénaline qui m'a poussé aujourd'hui (samedi 7 novembre). Je me suis même battu contre Marc (Marquez) mais finalement je n'avais plus assez de puissance. Pour moi, c'est comme une victoire, j'espère que ça va inspirer des gens à travers le monde", a-t-il déclaré.

Malgré sa 11e position sur la grille, il a réussi l'exploit de terminer troisième après avoir même été en tête devant Marquez l'espace de quelques virages. Il a ensuite résisté magnifiquement à Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) mais a fini par céder face à une énième attaque de l'Italien à l'entame du dernier tour.

Ce dépassement, qui semble anodin, change en réalité beaucoup de choses dans la course au titre puisqu'il offre à Marc Marquez une première occasion d'être sacré une huitième fois en MotoGP, ce qui permettrait au Catalan d'égaler la légende italienne Giacomo Agostini, et de dépasser son meilleur ennemi, l'Italien Valentino Rossi, qui compte également sept titres dans la catégorie reine.

Un seul scénario peut permettre à Marquez, qui compte désormais 49 points d'avance sur Martin au championnat, d'être titré dès dimanche 8 novembre : une victoire combinée au fait que Martin n'inscrive aucun point, soit en chutant, soit en terminant au-delà de la 15e place.

Au vu de ce qu'a réalisé le Madrilène samedi 7 novembre, ce scénario n'est pas le plus plausible, d'autant que seulement 17 pilotes devraient prendre le départ du Grand Prix.

Lourde chute et deux fractures pour Bagnaia

À l'absence des quatre pilotes Yamaha, le constructeur japonais ayant décidé de faire l'impasse en raison de "la situation (sécuritaire) au Moyen-Orient" et des "restrictions de déplacement actuellement en vigueur à l'échelle du groupe", s'est ajoutée celle de Francesco Bagnaia (Ducati), victime d'une chute spectaculaire lors du sprint.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au dernier virage du premier tour de course, l'Italien a été percuté par l'Espagnol Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) et est retombé très lourdement sur la piste après être passé par-dessus son guidon. Cet incident a engendré un drapeau rouge et un second départ sur la grille.

"Les premiers examens réalisés au centre médical du circuit de Lusail ont révélé deux fractures au pied droit, au niveau du quatrième et du cinquième métatarses. Le pilote va être transféré dans un hôpital de Doha pour déterminer si ces fractures nécessitent une intervention chirurgicale", a indiqué Ducati.

Marquez, lui, a eu de la réussite durant la course sprint puisqu'il a été percuté involontairement par Marco Bezzecchi (Aprilia), qui s'était élancé en pole position. L'Italien a tenté de plonger à l'intérieur pour doubler le Catalan au début du quatrième tour, mais il a chuté après un contact entre les deux motos, alors que l'Espagnol est parvenu à rester sur ses roues.

"Mon airbag s'est déclenché lors de l'impact (avec Bezzecchi, ndlr) et ça m'a un peu déstabilisé. Mais hormis cela, tout s'est très bien passé pour moi. Ces points marqués sont très importants", a souligné le Catalan, désormais plus près que jamais d'une huitième couronne.

AFP/VNA/CVN