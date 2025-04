MotoGP : le Grand Prix du France prolongé jusqu'en 2031

Photo : AFP/VNA/CVN

"Notre contrat de promoteur arrive (à échéance, NDLR) fin 2026 (...) mais j'ai l'immense plaisir, l'honneur et la fierté de vous annoncer qu'il est reconduit jusqu'en 2031", a déclaré son promoteur, Claude Michy, lors d'une conférence de presse de présentation du GP, dont la prochaine édition se tiendra du 9 au 11 mai.

La course continuera de se tenir au Mans, sur le circuit Bugatti, comme l'a aussi confirmé mercredi matin 2 avril Pierre Fillon, président de l'ACO (Automobile Club de l'Ouest), qui gère le circuit manceau.

"La France possède un héritage exceptionnel en sports mécaniques, et nous sommes fiers que notre Grand Prix de France Moto y contribue tout en attirant une nouvelle génération de passionnés", a réagi Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, le promoteur du MotoGP, cité dans un communiqué.

Et de poursuivre : "nous sommes le plus grand événement sportif en France, et l'engouement du public, toujours plus large et diversifié, reflète parfaitement la croissance exponentielle de notre sport à l'échelle mondiale".

Créé en 1920, le Grand Prix moto de France a été disputé sur plusieurs circuits, dont le Bugatti du Mans.

Le tracé sarthois, construit en 1965, accueille l'épreuve sans interruption depuis 2000 et a accueilli en 2023 la millième course de l'histoire en MotoGP.

L'édition 2024 du GP de France a battu un record d'affluence pour un Grand Prix MotoGP - pour la deuxième fois d'affilée après 2023 - avec plus de 297.000 spectateurs accueillis durant le week-end.

AFP/VNA/CVN