MotoGP : Marc Marquez remporte le GP d'Argentine

>> En Thaïlande, le MotoGP lance son marathon 2025 sans son champion Jorge Martin, forfait

>> MotoGP : Marquez poursuit son sans-faute, Zarco surprend

Photo : AFP/VNA/CVN

Au lendemain de son succès lors de la course sprint, le sextuple champion du monde a récidivé et réalisé un nouveau doublé, deux semaines après ses deux victoires lors de l'étape inaugurale de la saison en Thaïlande.

Avec ce 90e succès en Grand Prix toutes catégories confondues, le 64e dans la catégorie reine, Marc Marquez a égalé la marque de son illustre compatriote Angel Nieto, 13 fois champion du monde en 50 cm3 et 125 cm3 entre 1969 et 1984. L'Espagnol reste toutefois encore loin des légendes italiennes Valentino Rossi et Giacomo Agostini, qui totalisent respectivement 115 et 122 succès.

Comme lors de ses trois précédentes victoires cette saison, Marc Marquez a devancé son petit frère Alex (Ducati-Gresini), alors que l'Italien Franco Morbidelli (Ducati-VR46) s'est invité sur la troisième marche du podium. Le vice-champion du monde 2020, en perdition depuis quatre saisons, a décroché son premier podium depuis le printemps 2021.

Le double champion du monde italien Francesco Bagnaia (Ducati) a dû se contenter de la quatrième place, devant son compatriote Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), qui a dépassé Johann Zarco (Honda-LCR) dans le dernier tour.

Le Français, quatrième du sprint samedi 15 mars, obtient tout de même son meilleur résultat en Grand Prix avec la marque japonaise, deux semaines après sa prometteuse septième place en Thaïlande.

L'autre Français de la grille, Fabio Quartararo (Yamahjlda) a vu ses espoirs d'obtenir un bon résultat s'envoler dès le premier virage après avoir été percuté par Marco Bezzecchi (Aprilia). Si par miracle il n'est pas tombé, contrairement à l'Italien, le Niçois, qui s'était élancé en septième position, a reculé au 19e et dernier rang après cet accrochage.

Le champion du monde 2021 a ensuite cravaché pour grappiller quelques places et a finalement terminé 15e, arrachant ainsi un petit point au championnat.

AFP/VNA/CVN