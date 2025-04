Tour des Flandres : Pogacar avec Wellens, Politt et Narvaez

Mikkel Berg, Rui Olivieira et Antonio Morgado complètent l'effectif de la formation des Émirats qui visera un 24e succès cette saison dans le deuxième Monument de l'année où on attend avec impatience un nouveau duel entre Pogacar et Mathieu van der Poel.

Face au Néerlandais, le champion du monde slovène va surtout s'appuyer sur deux gardes du corps qui connaissent les pavés par coeur avec Politt, 3e du Tour des Flandres l'an dernier et 2e de Paris-Roubaix en 2019, ainsi que Wellens, l'un de ses meilleurs amis, qui avait terminé 12e du Ronde et 15e de Paris-Roubaix en 2024.

Recruté cet hiver, Narvaez vient compléter la garde prétorienne de Pogacar, vainqueur du Ronde en 2023 avant de faire l'impasse l'an dernier.

"L'équipe est très forte et je pense qu'on sera dans le match pour la victoire, a-t-il commenté. Le Tour des Flandres est une course incroyable et représente l'une des victoires les plus importantes de ma carrière. L'énergie de cette course et la passion pour le cyclisme dans la région sont spéciales."

AFP/VNA/CVN