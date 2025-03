MotoGP : Marc Marquez vise le coup du chapeau au Texas

Marc Marquez va viser le hat-trick à Austin (Texas) ce week-end en MotoGP après avoir remporté les deux premières courses sprint et les deux premiers Grands Prix de la saison, apparaissant pour le moment quasi-invincible.

>> En Thaïlande, le MotoGP lance son marathon 2025 sans son champion Jorge Martin, forfait

>> MotoGP : Marquez poursuit son sans-faute, Zarco surprend

>> MotoGP : Marc Marquez remporte le GP d'Argentine

Photo : AFP/VNA/CVN

Le sextuple champion du monde espagnol en catégorie-reine vise cette année, à 32 ans, une septième couronne qui lui permettrait d'égaler Valentino Rossi aujourd'hui retiré de la compétition moto. Il compte pour cela sur la vélocité de sa Ducati d'usine, la meilleure machine du plateau.

"Nous arrivons à Austin dans la foulée de deux week-ends quasiment parfaits. (Austin) est un circuit où j'ai toujours été rapide", souligne-t-il. "Mais pendant ma meilleure saison en MotoGP en 2019, le seul circuit où j'ai fait une erreur c'était ici", a rappelé jeudi 27 mars l'Espagnol, mettant en garde contre tout excès de confiance.

Son plus proche rival jusqu'à présent n'est autre que son frère cadet Alex Marquez, qui court pour l'écurie cliente Ducati-Gresini. En Thaïlande comme en Argentine, il est monté sur la deuxième marche du podium à l'issue de la course sprint le samedi 29 mars et du Grand Prix le dimanche 30 mars.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je suis de plus en plus à l'aise avec la moto mais Austin n'est pas l'un des circuits où j'ai eu le plus de réussite", estime Alex, qui n'a encore jamais remporté à 28 ans de Grand Prix en MotoGP, avec toutefois deux victoires en sprint en 2023.

Le perdant pour l'instant est le double champion du monde Francesco Bagnaia, équipier de Marc Marquez au sein de l'écurie officielle Ducati. Depuis le début de saison, l'Italien n'a jamais semblé en mesure de contester la supériorité de l'Espagnol. Il est actuellement 3e au championnat avec déjà 31 points de retard sur le leader.

Le Turinois de 28 ans n'a, de plus, jamais gagné le Grand Prix des Amériques depuis qu'il se court sur le circuit d'Austin (2013). "En 2023, j'avais remporté la course sprint mais l'an passé j'ai eu plus de mal", concède Bagnaia.

Marc Marquez compte lui 7 victoires sur le "COTA" (Circuit Of The Americas), la dernière en 2021 lorsqu'il pilotait encore pour Honda. "C'est un circuit exigeant physiquement mais où j'ai beaucoup gagné", souligne-t-il.

Le champion du monde sortant, l'Espagnol Jorge Martin, ne sera toujours pas en piste ce week-end. Blessé à l'intersaison, il n'a encore disputé aucune course cette année après être passé chez Aprilia. Son retour au Qatar mi-avril est encore incertain, ce qui handicape considérablement l'écurie italienne.

La surprise Zarco

KTM connait de son côté un début de saison difficile. Aucun de ses pilotes n'est encore arrivé à monter sur le podium et la recrue Pedro Acosta, pourtant considéré comme l'un des plus grands espoirs du MotoGP à 20 ans, ne compte depuis son arrivée dans l'écurie d'usine du constructeur autrichien qu'une 6e place au sprint en Thaïlande comme meilleur résultat.

Photo : AFP/VNA/CVN

La surprise des premières courses est venue du regain de forme de Honda et notamment du Français Johann Zarco au guidon de la machine de l'écurie satellite LCR.

Après une belle 7e place au GP de Thaïlande, il a confirmé son retour dans le peloton de tête avec une 4e place au sprint et une 6e lors du GP en Argentine il y a deux semaines. Le vétéran du plateau à 34 ans se retrouve 5e au classement du championnat du monde, premier des pilotes courant pour une autre marque que Ducati.

L'autre Français engagé en MotoGP, le champion du monde 2021 Fabio Quartararo, n'arrive pas à suivre le rythme des machines de tête au guidon de sa Yamaha. Il n'est pas encore arrivé à terminer cette saison dans les 10 premiers en Grand Prix et occupe une lointaine 15e place au championnat.

"Nous savons que nous avons encore du travail à faire et nous allons nous y employer ce week-end en espérant faire des progrès. J'aime le circuit d'Austin et je suis impatient", souligne "El Diablo" qui y avait terminé 2e l'année de son sacre.

AFP/VNA/CVN