Rugby : la Fédération néo-zélandaise et Ineos règlent leur différend à l'amiable

Photo : AFP/VNA/CVN

"New Zealand Rugby et Ineos peuvent confirmer qu'un accord a été conclu entre les deux parties", peut-on lire dans un communiqué commun.

"Bien que les détails restent confidentiels, les deux organisations sont satisfaites du résultat et reconnaissent leur désir d'aller de l'avant", souligne le texte.

En 2021, le groupe a signé un contrat de six ans, dont le montant est resté confidentiel, pour être le principal sponsor des All Blacks.

Mais en février, New Zealand Rugby a indiqué qu'Ineos n'avait pas payé la première tranche de sponsoring pour 2025 et qu'une action en justice serait engagée "pour protéger les intérêts du rugby néo-zélandais et du jeu en général".

Propriété du milliardaire Jim Ratcliffe, Ineos détient des participations dans une série de marques sportives de premier plan, dont le club de football Manchester United, l'écurie de Formule 1 Mercedes, et l'équipe cycliste Ineos Grenadiers.

AFP/VNA/CVN