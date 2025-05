MotoGP : après la surprise du Mans, retour à la normale à Silverstone ?

Photo : AFP/VNA/CVN

Marc Marquez, actuel leader du championnat du monde et vainqueur de trois des six Grand Prix disputés depuis le début de la saison, avait dû s'incliner au Mans devant un Zarco impérial sous la pluie. Le sextuple champion du monde espagnol avait cependant limité les dégâts en terminant second.

Il dispose désormais d'une avance de 22 points sur son frère cadet Alex Marquez (Ducati-Gresini) et de 51 points sur son coéquipier au sein de l'écurie d'usine de la marque italienne Francesco Bagnaia, qui a chuté au Mans le samedi et le dimanche.

Outre ses trois victoires le dimanche 18 mai, Marc Marquez a aussi remporté toutes les six courses sprint du samedi 17 mai courues depuis le début de la saison.

"En France, j'ai pris des points très importants pour le championnat et j'ai continué à améliorer la moto", souligne-t-il.

Photo : AFP/VNA/CVN

Bagnaia va tenter à Silverstone de ne pas se faire irrémédiablement distancer par son équipier. "Le but est d'avoir davantage de confiance dans mon pneu avant pour pouvoir piloter comme je veux. J'ai toujours été très fort à Silverstone ces dernières années. J'aime la piste et son atmosphère et j'ai hâte d'être de retour dans les stands", affirme l'Italien, double champion du monde en titre, vainqueur en 2022.

La dernière victoire, et la seule, de Marc Marquez sur le tracé anglais remonte à 2014 lorsqu'il courait encore pour Honda.

Après Zarco, Quartararo ?

Le vainqueur de l'an dernier, l'Italien Enea Bastianini, a depuis quitté l'écurie officielle Ducati pour faire place nette à Marc Marquez et porte maintenant les couleurs de KTM-Tech3, l'écurie satellite, et française, du constructeur autrichien. Il sera frappé à Silverstone d'une pénalité "long lap" pour avoir accroché Francesco Bagnaia lors du précédent Grand Prix de France.

L'autre pilote de KTM-Tech3, l'Espagnol Maverick Vinales, vainqueur sur ce circuit en 2016, reste lui sur une encourageante 5e place au Mans et pourrait surprendre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Marc Marquez devra aussi encore se méfier de son frère Alex, son actuel dauphin au championnat, qui impressionne sur sa Ducati-Gresini et a remporté chez lui en Espagne fin avril sa première victoire en MotoGP.

Si Johann Zarco aura de la peine à rééditer son exploit du Mans au guidon de sa modeste Honda-LCR, l'autre Français engagé en MotoGP, Fabio Quartararo, entend bien confirmer les progrès affichés récemment par sa Yamaha.

Pole position en Espagne puis en France, le champion du monde 2021 attend encore de pouvoir concrétiser en course. "Je prends du plaisir maintenant à piloter la moto et cela fait une grande différence. J'attends avec impatience d'être à Silverstone où je vais encore tout donner. On verra si je peux me battre devant à nouveau", espère le Niçois.

AFP/VNA/CVN