F1 : Max Verstappen en démonstration en Emilie-Romagne

Max Verstappen, champion du monde en titre de Formule 1, a facilement remporté dimanche 18 mai le Grand Prix d'Emilie-Romagne, 7 e manche de la saison, devant les McLaren tandis que Lewis Hamilton a terminé au pied du podium pour sa première course en Italie avec Ferrari.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Super Max" le savait : sur l'étroit circuit italien Enzo et Dino Ferrari d'Imola, où les dépassements peuvent être difficiles, le départ était crucial.

C'est avec le panache qui le caractérise que le Néerlandais, deuxième sur la grille, a pris le meilleur sur le poleman et leader au championnat Oscar Piastri dans les premiers hectomètres de la course, pour remporter sa deuxième victoire de la saison.

"Le départ n'a pas été particulièrement bon, mais j'étais sur la ligne extérieure (...) et je me suis dit que j'allais tenter et ça a bien fonctionné", a expliqué Verstappen, quelques instants après l'arrivée.

Depuis 2021 à Imola, aucune victoire ne lui a échappé. Dimanche, il a aussi offert la 124e victoire de Red Bull pour son 400e weekend en F1, sous les yeux de l'ancienne vedette brésilienne du foot Ronaldo ou encore de la légende italienne de la moto Valentino Rossi.

Son coéquipier japonais Yuki Tsunoda a terminé 10e après être parti 20e et dernier.

Piastri toujours en tête du championnat

Jamais Verstappen n'a été inquiété. Pas même par l'intervention de la voiture de sécurité à moins de 20 tours de l'arrivée, après qu'Andrea Kimi Antonelli a subi un problème mécanique sur sa Mercedes, l'obligeant à abandonner pour la première fois de la saison.

Photo : AFP/VNA/CVN

C'est un coup dur pour le jeune Italien de 18 ans, né à quelques dizaines de kilomètres du circuit et qui a succédé cette année à la légende Lewis Hamilton chez Mercedes.

À l'arrivée, Max Verstappen a devancé les puissantes McLaren que l'on attendait pourtant au sommet, tant l'équipe anglaise affiche un rythme d'enfer depuis le début de la saison.

"Nous aurions aimé nous battre contre Max, mais il était trop fort pour nous aujourd'hui", a réagi Lando Norris, deuxième du GP devant son coéquipier Piastri.

Lors de l'intervention de la voiture de sécurité, si le Britannique a été rappelé aux stands pour chausser des gommes neuves, son coéquipier Piastri est resté en piste, faute de pneus neufs disponibles.

Une fois la course relancée, l'Australien, provisoirement deuxième, s'est logiquement fait doubler par son équipier en dépit d'une belle résistance.

"Nous avons fait quelques mauvais choix" stratégiques, s'est désolé Piastri. "Ce n'est pas notre meilleur dimanche 18 mai, il y a beaucoup de choses à revoir".

Au championnat pilotes, Piastri reste en tête mais voit revenir Norris à 13 points. Verstappen est toujours troisième, à 22 unités du leader. Chez les constructeurs, McLaren creuse encore l'écart et compte désormais 132 points sur Mercedes, deuxième.

Hamilton au pied du podium

Largement attendue chez elle en Italie, Ferrari sauve l'honneur, portée par la ferveur de ses nombreux tifosi : Lewis Hamilton a terminé 4e - son meilleur classement de la saison -, son coéquipier Charles Leclerc, 6e.

Photo : AFP/VNA/CVN

Devant des gradins et des collines "rouges" de monde, les deux monoplaces de la légendaire écurie italienne ont assuré l'essentiel après être parties d'une lointaine 6e ligne.

"Il y a énormément de points positifs aujourd'hui, la stratégie a été vraiment fantastique, on a pris de bonnes décisions sans faire de pas de travers", a savouré Hamilton, qui termine à 1 sec 4/10e seulement de Piastri.

Chez les Français, Isack Hadjar (Racing Bulls) s'est classé 9e, Pierre Gasly (Alpine) 13e. Esteban Ocon a, lui, dû abandonner, la faute à un problème sur sa monoplace. Le Normand a conclu un week-end cauchemardesque, marqué par un cruel manque de performances.

Les déboires du pilote Haas survenus à la mi-course, qui ont nécessité une voiture de sécurité virtuelle (VSC), avaient d'ailleurs offert à Verstappen une première opportunité de creuser l'écart puisque le Néerlandais a bénéficié d'un arrêt au stand "gratuit".

Le tracé d'Imola, revenu au calendrier en 2020, devrait disparaître l'an prochain face l'intérêt croissant des pays pour la F1 - l'Italie comptant deux courses cette saison avec son GP national, à Monza en septembre.

AFP/VNA/CVN