MotoGP : le Français Johann Zarco remporte le Grand Prix de France au Mans

Le Français Johann Zarco (Honda-LCR) a remporté sous la pluie un Grand Prix de France de MotoGP complètement fou et a fait rugir de plaisir les dizaines de milliers de supporters tricolores massés autour du mythique circuit Bugatti, dimanche 11 mai au Mans.

Photo : AFP/VNA/CVN

C'est la première fois depuis 1954 et la victoire de Pierre Monneret à Reims qu'un pilote français remporte le Grand Prix de France de vitesse moto dans la catégorie reine.

Le vétéran de la grille (34 ans), qui s'était élancé en 11e position, a devancé le sextuple champion du monde Marc Marquez (Ducati) et le rookie espagnol Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini).

Johann Zarco s'est offert la deuxième victoire de sa carrière en MotoGP après l'Australie en octobre 2023 à l'occasion de son 150e Grand Prix dans la catégorie reine.

La course, disputée sous un ciel menaçant puis pluvieux, a été marquée par plusieurs passages aux stands des pilotes pour changer de moto mais Zarco avait décidé de chausser les pneus pluie dès l'entame de la course et de les garder quand la piste a partiellement séché.

Cette stratégie a été payante puisque la pluie est revenue après quelques tours et lui a permis de prendre les commandes. Le Français a alors maîtrisé à la perfection sa moto dans des conditions très glissantes et l'a finalement emporté avec près de vingt secondes d'avance sur Marquez.

En larmes avant même de descendre de sa moto, l'Avignonnais s'est permis le luxe de laisser éclater sa joie avant même la ligne d'arrivée puis d'aller célébrer sa victoire avec les membres de son équipe LCR le long du muret des stands.

Le bouillant public manceau a spontanément entonné comme un seul homme une émouvante Marseillaise alors que Zarco se rendait devant les tribunes pour réaliser un salto arrière, sa célébration favorite depuis ses deux titres mondiaux en Moto2 en 2015 et 2016.

L'autre Français de la grille, Fabio Quartararo (Yamaha), qui s'était élancé en pole position, est très bien parti mais a chuté sur la piste mouillée dès le cinquième tour alors qu'il était en deuxième position.

AFP/VNA/CVN