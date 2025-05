Tour d'Italie: revoilà Carapaz, Del Toro toujours rose vif

L'Équatorien Richard Carapaz a repris ses bonnes habitudes sur le Tour d'Italie en s'offrant la 11 e étape mercredi 21 mai et en se replaçant au classement général où le prodige mexicain Isaac del Toro a consolidé son maillot rose d'une poignée de secondes supplémentaires.

Cinq ans après son sacre sur les routes du Giro 2019, trois ans après sa deuxième place au général de l'édition 2022, Carapaz, 31 ans, a signé sa quatrième victoire d'étape dans l'épreuve italienne à Castelnovo ne'Monti.

Le champion olympique 2021 a réalisé le coup parfait à neuf kilomètres de l'arrivée avec un contre au moment même où le peloton de favoris reprenait les cinq échappés, dont un autre ancien vainqueur du Giro, le Colombien Nairo Quintana, qui ont animé cette étape exigeante avec la longue ascension (14 km) du San Pellegrino in Alpe (1.623 m), avec des portions à 20%.

Le coureur de l'équipe EF Education a profité de la dernière difficulté du jour, dans les Apennins, la Pietra di Bismantova à 5 km de la ligne, pour lâcher les autres cadors du peloton et signer sa première victoire depuis son succès à Superdévoluy dans la 17e étape du Tour de France 2024.

"Cette victoire est spéciale, vraiment incroyable pour moi et pour mon équipe, j'ai senti dès ce matin que j'avais des bonnes sensations", a déclaré le champion olympique 2021.

"Cette étape a été dure pour tout le monde. J'ai voulu tester les autres (favoris) et je suis très content que cela ait marché pour moi", s'est réjoui le meilleur grimpeur du Tour de France 2024.

Le calvaire de Gaudu

Cette victoire lui ouvre des perspectives: il s'est replacé de la 9e à la 6e place du général, à 1 min 56 sec de Del Toro.

"Ce Tour (d'Italie) est très ouvert, il y a encore beaucoup de kilomètres à faire avant l'arrivée à Rome, la dernière semaine avec de la haute montagne pourrait m'offrir d'autres occasions (...) Tout est possible", a estimé Carapaz.

Si Carapaz a retrouvé le sourire, la direction de l'équipe UAE se prépare peut-être à vivre des jours compliqués avec l'émergence de Del Toro.

Le Mexicain a terminé 2e de l'étape, à dix secondes de Carapaz, et a empoché six secondes de bonifications, qui lui donnent désormais une avance de 31 secondes sur son coéquipier espagnol et leader Juan Ayuso, 7e ce mercredi 21 mai.

"C'est un rêve d'être dans cette position, le maillot vous donne quelque chose de plus (...) C'est très difficile de jouer le général, j'ai beaucoup souffert", a expliqué le Mexicain de 21 ans, vainqueur du Tour de l'Avenir 2023.

Cette étape a été marquée par un nouveau show Mads Pedersen. Le Danois de l'équipe Lidl-Trek, vainqueur de trois des cinq premières étapes, a été le grand artisan du retour du peloton sur les échappés qui ont compté jusqu'à trois minutes d'avance.

En revanche, le leader de l'équipe Groupama-FDJ David Gaudu, victime d'une chute lors de la 8e étape et blessé à une main, a vécu un calvaire. Il a franchi la ligne d'arrivée plus de 27 minutes après Carapaz, ce qui l'a repoussé à la 45e place du général.

La 12e étape jeudi 22 mai entre Modène et Viadana pourrait lui permettre de se refaire une santé: longue de 172 km et sans difficultés, elle semble promise aux sprinteurs.

