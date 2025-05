Hockey sur glace : battue par la Slovénie, la France reléguée

Photo : AFP/VNA/CVN

Les joueurs de Yorick Treille, ancien adjoint devenu sélectionneur il y a un peu moins d'un an, avaient leur destin au bout de leurs crosses face à des adversaires qui avaient également perdu leurs six premiers matches de poule.

Mais en s'inclinant 3-1, ils rétrogradent à la 8e et dernière place du groupe A, synonyme de relégation, tandis que la Slovènie, revenue cette saison dans l'élite, arrache son maintien.

"C'est dur de trouver les mots, on partage leur déception, on partage leur tristesse. C'est un échec sportif", a réagi à chaud le sélectionneur des Bleus dans une vidéo mise en ligne par la Fédération. "Il faut se servir de ça pour grandir, pour aller de l'avant", a-t-il poursuivi.

Lors de leur précédente confrontation en match officiel, lors du tournoi de qualification olympique, les Bleus s'étaient imposés 5-1, avec un triplé d'Alexandre Texier et un doublé de Tim Bozon.

Les deux équipes s'étaient recroisées dans le cadre de la préparation du Mondial, les Bleus remportant la première rencontre (2-1 en prolongation) et cédant lors de la seconde (3-0). Lundi 19 mai sur la glace de la patinoire de Stockholm, les Slovènes ont rapidement pris les devants, marquant deux fois dans le premier tiers-temps par Zan Jezovsek et Nik Simsic.

Tim Bozon a entretenu l'espoir en réduisant l'écart (2-1, 58'05"). Mais les Slovènes ont scellé le score, Matic Torok marquant en cage vide à quinze secondes de la fin de la partie.

Les Bleus avaient bien entamé leur Mondial, bousculant la Finlande et la poussant en prolongation après avoir frôlé l'exploit lors de leur deuxième sortie (défaite 4-3 après avoir mené 3-1). Ils ont ensuite laissé passer leur chance, s'inclinant 5-2 vendredi face à l'Autriche, adversaire a priori à leur portée.

"On est passé à travers un premier tiers (temps) contre l'Autriche et un premier tiers contre la Slovénie et ensuite on n'a pas trouvé les ressources physiques et mentales pour revenir dans ces deux matches", a conclu Yorick Treille.

AFP/VNA/CVN