MotoGP : Quartararo enflamme Le Mans, Marquez intouchable en sprint

>> MotoGP : Marc Marquez en opération rédemption au Qatar, Jorge Martin lance enfin sa saison

>> MotoGP : Marc Marquez impérial au Qatar

>> MotoGP/Espagne : un Marquez peut en cacher un autre, Quartararo sur le podium





Photo : AFPVNA/CVN

À l'issue d'un tour stratosphérique (1:29.324, nouveau record de la piste), le champion du monde 2021 avait pourtant réalisé l'impensable, battre la légende Marc Marquez (Ducati), comme il y a deux semaines à Jerez (Espagne), pour le plus grand plaisir des dizaines de milliers de supporters massés autour du mythique tracé sarthois.

Quand il a franchi la ligne d'arrivée, un énorme rugissement est descendu des tribunes pleines à craquer, qui ont ensuite entonné une émouvante Marseillaise alors que Quartararo tombait dans les bras de sa mère.

"C'est peut-être le meilleur tour de qualifications de ma carrière... C'est presque parfait, le temps est spectaculaire. Je ne savais pas si c'était la pole mais lors du tour suivant, j'ai vu tout le public debout et j'ai pu sentir leur énergie", a expliqué le Niçois.

Le Tricolore avait déjà décroché deux poles au Mans, en 2020 et 2021, mais devant des tribunes peu garnies en raison de la pandémie de Covid-19.

Après deux saisons très compliquées, Quartararo semble confirmer les progrès de sa Yamaha avec ce retour au premier plan qui paraissait encore assez improbable il y a quelques semaines.

Record pulvérisé

Photo : AFPVNA/CVN

Le pilote français, très apprécié dans le paddock, a pulvérisé le record du circuit établi la veille par... Marc Marquez en l'améliorant de plus d'une demi-seconde, ce qui lui a permis de devancer le sextuple champion du monde de MotoGP de 118 millièmes.

Ce dernier a d'ailleurs salué la performance de son adversaire mais a confirmé son statut de grand favori en course en s'adjugeant sans trembler le sprint, malgré un excellent départ du Français.

Marquez est vraiment intouchable en sprint puisqu'il a décroché sa sixième victoire en six sprints cette année.

"Fabio était super rapide au début de la course et je ne pouvais pas suivre son rythme, mais ensuite il a baissé un peu le pied alors que moi je me sentais de mieux en mieux sur ma moto. J'étais très détendu, peut-être même un peu trop, lors des derniers tours. On verra ce qu'on peut faire demain (dimanche) lors du Grand Prix", a déclaré le Catalan.

Même s'il a échoué au pied du podium après avoir été dépassé par les Ducati-Gresini d'Alex Marquez et du rookie Fermin Aldeguer, Quartararo avait tout de même le sourire.

"Le départ était bon, mais le classement est assez conforme à la réalité. J'ai fait une course intelligente et quatrième était le meilleur résultat qu'on pouvait obtenir. J'ai pris beaucoup de plaisir. Etre déçu avec une quatrième position c'est positif", a souri le Niçois.

L'autre Français de la grille, Johann Zarco (Honda-LCR), a lui aussi connu une bonne journée. C'est lui qui a chauffé le bouillant public samedi matin 10 mai en arrachant la première place de la Q1 (première partie des qualifications), avant de réaliser le 11e chrono quand son compatriote décrochait la pole.

Puis il a réalisé une course solide pour prendre une belle sixième place lors du sprint et inscrire quelques points, grâce notamment aux chutes de trois concurrents.

"Je suis content du résultat car il nous manquait encore un peu de rythme, mais on a bien rectifié le tir par rapport à vendredi", a souligné le vétéran de la catégorie reine (34 ans).

Quelque 120.000 spectateurs sont attendus dimanche autour du circuit Bugatti où Quartararo tentera d'enregistrer un nouveau podium, deux semaines après sa deuxième place à Jerez.

AFP/VNA/CVN