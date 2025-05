MotoGP : Alex Marquez remporte le sprint à Silverstone, le poleman Quartararo 7e

Sur le légendaire tracé de Silverstone, Quartararo savait qu'il allait être difficile de contenir les puissantes Ducati. Si le Français a signé un très bon départ, il n'était plus que troisième derrière les frères Marquez à l'issue du premier tour, avant de progressivement rétrograder dans la hiérarchie.

À l'arrivée de cette course de dix tours seulement (contre 20 pour le GP dominical) - qui permet d'engranger des points au championnat - le Niçois s'est classé 7e.

"On n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé, en particulier avec le pneu arrière, dès le début nous avons eu beaucoup de mal", a expliqué le champion du monde 2021 samedi soir 24 mai. Il a fini à plus de sept secondes d'Alex Marquez, parti deuxième sur la grille.

Bagnaia hors du coup sur le sprint

"On a tout fait de la meilleure des manières, même si le départ n'était pas le meilleur", a réagi le vainqueur du jour. Quatrième à l'extinction des feux, Marc Marquez a terminé derrière son cadet après avoir mené un temps la course.

"J'ai pris des risques dans le premier tour car depuis la deuxième ligne sur la grille, c'était la chose à faire", a raconté l'aîné de la fratrie catalane.

"J'ai ensuite fait une erreur (...) qui a bénéficié à Alex", a-t-il aussi dit. En effet, alors qu'il était en tête à l'entame du deuxième tour, le sextuple champion du monde de MotoGP a commis une faute qui a permis à son frère de filer vers sa première victoire en sprint.

Au championnat pilotes, Marc Marquez, vainqueur de trois des six premiers Grand Prix disputés depuis le début de la saison, voit revenir à 19 points son frère cadet Alex. En revanche, l'écart monte à 56 points face à son coéquipier chez Ducati, l'Italien Francesco Bagnaia, 3e sur la grille mais seulement 6e du sprint.

Belle remontée de Zarco

Derrière le duo catalan, l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) a complété le Top 3 de cette course marquée par de nombreux dépassements.

Vainqueur surprise du GP de France début mai, le deuxième Français engagé dans l'élite Johann Zarco (Honda-LCR) s'est classé 5e, après être parti 9e. Le Cannois de 34 ans a pris le meilleur sur Bagnaia et Quartararo dans le dernier tour.

"C'est cool sur la fin de doubler deux +top pilotes+ pour prendre la 5e place", a savouré le vétéran de la grille, interrogé par Canal+.

La grille de départ du GP étant la même que celle du sprint, Fabio Quartararo partira de nouveau en tête dimanche devant Alex Marquez et le double champion du monde Bagnaia.

"El Diablo" a décroché plus tôt dans la journée sa troisième pôle consécutive en MotoGP, récupérant au passage le record du tour du circuit de Silverstone.

Si le champion 2021, seulement 18e sur la grille en Grande-Bretagne l'an dernier, confirme ce week-end encore les progrès récemment constatés par sa Yamaha, notamment en qualifications, il attend toujours de pouvoir concrétiser en course.

Pour l'heure, le rythme des Ducati reste supérieur à celui de la concurrence. Le constructeur italien a remporté cinq des six GP de l'année - seule la victoire au GP de France lui a échappé (succès de Johann Zarco sur Honda). Sur les sprints, c'est même un six sur six uniquement grâce aux victoires des Marquez.

"On est encore très loin des Ducati mais petit à petit, on s'en rapproche", avait toutefois reconnu Quartararo samedi midi 24 mai.

À l'extinction des feux dimanche, à 13h00 locales (14h00, heure de Paris), le Niçois de 26 ans devra encore se méfier d'Alex Marquez et son frère, qui, avec sa quatrième place sur la grille, a signé sa moins bonne performance en qualifications depuis le début de la saison.

