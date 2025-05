Coupe de France : le PSG fait le plein de confiance avant l'Inter

>> Coupe de France : sans pitié à Saint-Brieuc, le PSG file en demi-finale

>> Coupe de France : Cannes tombe en combattant contre Reims

>> Coupe de France : répétition générale pour le PSG avant son grand soir européen

Photo : AFP/VNA/CVN

Garder l'habitude de la victoire. Exactement une semaine avant de défier l'Inter Milan à Munich, le champion de France 2025 a vite tué le suspense en marquant deux fois en trois minutes grâce à sa paire de jeunes attaquants, Désiré Doué double passeur pour Bradley Barcola buteur (16e, 19e).

Largement supérieure comme attendu, l'équipe de Luis Enrique a nettement dominé le Stade de Reims, qui devra attendre encore avant d'étoffer un palmarès dont la dernière ligne a été écrite en 1962, avec un sixième titre de champion de France.

Les Champenois n'ont pas le temps de s'apitoyerb: ils ont un barrage retour à disputer dès jeudi à domicile contre Metz (1-1 à l'aller) pour ne pas descendre en Ligue 2.

Les Parisiens aussi ont un autre rendez-vous bien plus important qu'une finale de Coupe de France et n'ont pas trop de sérotonine, l'hormone du bonheur, à dépenser. Ils espèrent en garder pour la finale de C1 contre l'Inter, le plus grand rendez-vous de l'histoire du club depuis celle perdue en 2020 contre le Bayern Munich (1-0).

Barcola décisif

En pensant à ce sommet, l'entraîneur espagnol n'avait quasiment pas touché à son équipe.

Le Russe Matvei Safonov a gardé les buts parisiens comme à chaque tour de Coupe de France. Mais Gianluigi Donnarumma, décisif dans la marche vers la finale européenne, retrouvera sa place à Munich.

Si Khvicha Kvaratshkelia a cédé sa place au dernier moment à Doué dans le onze de départ, c'est en raison d'un léger mal de tête. Il est rentré chez lui avant la fin du match pour rester au calme, selon une source proche du club.

L'insaisissable dribbleur en a profité pour briller et servir deux fois Barcola.

Le premier but a été marqué sur un contre après une des rares incursions rémoises dans le camp parisien. La première passe de Doué, lumineuse, dans la profondeur, a lancé l'ex-Lyonnais qui a semé Joseph Okumu pour aller marquer d'une frappe croisée.

Photo : AFP/VNA/CVN

La deuxième est un centre en retrait, après que Marquinhos a trouvé la No14 parisien dans la profondeur. Barcola, qui avant cette finale n'avait marqué qu'un seul but depuis début mars, contre Strasbourg, a donné ensuite le ballon du 3-0 à Achraf Hakimi. Le toujours offensif latéral marocain avait déjà marqué en quarts et en demi-finales de Ligue des champions.

Sixième doublé

Si Ousmane Dembélé n'est plus aussi prolifique devant le but, à l'image de sa frappe sur le poteau (63e), un de ses crochets a laissé Keito Nakamura sur son séant (11e). Bref, le secteur offensif parisien est bien aiguisé avant de se frotter à la défense pierreuse de l'Inter.

Et la pression sur le but de Yehvann Diouf n'a pas baissé en seconde période, malgré la victoire en poche, conformément à la philosophie joueuse de Luis Enrique. Avec la manière, le PSG a entretenu sa dynamique de victoire et soulevé pour la 16e fois le trophée Charles-Simon, améliorant son propre record, loin devant les dix victoires de l'Olympique de Marseille.

Il a aussi réalisé son sixième doublé Coupe-Championnat après 2015, 2016, 2018, 2020 et 2024), mais c'est le triplé dont rêvent les supporters parisiens, qui eux aussi ont bien préparé leurs cordes vocales pour Munich. Même s'ils se sont trompé de cible en insultant en chansons "Milano", qui désigne l'AC Milan et non l'Inter.

Pour poursuivre la revue des troupes parisiennes avant la grande finale, le milieu Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves a aisément contrôlé un adversaire dépassé au Stade de France.

La défense du PSG elle n'a guère été sollicitée par des Rémois vite découragés. Samba Diawara a assez tôt sorti ses animateurs japonais Nakamura et Junya Ito en vue du crucial barrage retour. Reims devra encore patienter avant de reprendre l'écriture de son histoire. Paris n'a plus que sept jours à attendre.

AFP/VNA/CVN