À 105 ans, Sawang Janpram est le plus vieil athlète des World Master Games

Sawang Janpram est dans une ligue à part aux World Masters Games, qui se tiennent en ce moment à Taïwan (Chine) - à 105 ans, il est le concurrent le plus âgé et le seul dans son groupe d'âge.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le retraité thaïlandais était donc pratiquement certain de remporter l'or dans la catégorie des 100 ans et plus sur les épreuves masculines du disque, du javelot, du lancer du poids et du 100 m.

Dans cette dernière épreuve, tout ce qu'il avait à faire était de terminer la course. Et cet ancien directeur d'école a franchi la ligne en solitaire, en un temps très respectable de 38,55 secondes.

"Je suis fière qu'il ait fait honneur à notre famille", a déclaré sa fille Siripan, 73 ans, une autre athlète participante à l'âge respectable.

Organisés jusqu'à présent tous les quatre ans, les World Masters Games rassemblent des athlètes de 30 ans et plus de tous horizons pour le simple plaisir de participer.

Les jeux durent deux semaines et se déroulent cette année à Taipei (Chine). Au total 25.950 athlètes issus de 107 pays sont présents, ce qui représente deux fois plus de compétiteurs que pour les Jeux olympiques de Paris-2024.

Sawang, qui a cinq enfants, a commencé à faire du sport à l'âge de 90 ans, inspiré par Siripan et le désir d'éviter d'être cloué au lit comme ses amis.

C'est ainsi que trois à quatre fois par semaine, le retraité a rejoint sa fille pour trottiner sur la plage près de leur maison à Rayong, dans l'est de la Thaïlande.

"J'aime parfois marcher, parfois courir, détaille Sawang à travers des lunettes de soleil d'aviateur, en expliquant sa routine d'entraînement. Parfois, je lance le javelot, en fonction de ce que je dois faire pour les compétitions".

Le reste du temps, il se rend au marché.

Cette stratégie s'est avérée payante, le centenaire ayant remporté plus de 60 médailles sur le circuit des maîtres.

Cette semaine, Sawang a ajouté quatre médailles d'or à sa collection.

"Le sport rend la vie plus facile"

Un petit nombre de spectateurs était présent dans le stade lorsque Sawang a participé au lancer du poids, sa dernière épreuve des Jeux.

Avant le premier lancer, Sawang s'est aligné avec d'autres lanceurs de poids pleins d'allant des groupes d'âge 80+, 85+ et 90+, pour être présenté au public.

Portant des genouillères, Sawang a lancé à plus de 4 m à chacune de ses cinq tentatives, suscitant les acclamations et les applaudissements des athlètes plus jeunes.

Et Siripan, qui a également gagné deux médailles d'or et une d'argent dans ses épreuves de lancer, à rejoint son père sur le podium lorsqu'il a reçu sa quatrième médaille d'or.

"Je suis tellement fière de mon père, qu'il puisse continuer à faire ça et qu'il soit si fort, a-t-elle indiqué. Les gens l'admirent où qu'il aille".

Les prochains World Masters Games se tiendront au Japon en 2027 après avoir été reportés deux fois pendant l'épidémie de COVID-19.

"Le sport rend la vie plus facile et on rencontre des amis qui s'entrainent également", souligne Sawang.

AFP/VNA/CVN