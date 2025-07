Le foot français présente sa chaîne Ligue 1+ pour enrayer la crise des droits TV

Photo d'archives : AFP/VNA/CVN

C'est "une aventure complexe mais exaltante", a souligné le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune, lors de la présentation de ce nouveau produit jeudi 10 juillet à Paris.

Laissé exsangue par la défaillance de Mediapro à l'automne 2020, des fâcheries avec Canal+ et du retrait de la plateforme britannique de streaming DAZN après une seule saison, le football professionnel a dû adopter une nouvelle stratégie face à la baisse des revenus TV, qui représentaient l'essentiel du budget des clubs.

"Sur cette plateforme le public pourra voir dans des conditions économiques acceptables l'essentiel des matches de Ligue 1 et donc pourra s'abonner", assure Nicolas de Tavernost, patron de LFP Média, arrivé il y a deux mois pour piloter ce projet.

Lancer Ligue 1+, développe l'ancien patron de M6 et des Girondins de Bordeaux, "a été la meilleure façon que nous ayons trouvé pour valoriser et créer un actif au bénéfice des clubs et rendre service au public".

"Rendements progressifs"

Du milliard de l'époque Mediapro, les recettes ont fondu d'appel d'offres en appel d'offres pour passer sous les 500 millions la saison dernière, quand DAZN diffusait huit matches par journée et beIN Sports détenait les droits du neuvième.

Photo : AFP/VNA/CVN

Devant cette chute, estime Tavernost, "le modèle de la chaîne s'imposait". Même s'il reconnaît qu'"il y aura deux années compliquées pour les ressources", il faut commencer, dit-il, par "la constitution d'un marché, les rendements seront progressifs".

Le dirigeant ne "souhaite pas détailler" les sommes espérées mais rappelle que l'objectif est d'atteindre le million d'abonnés au terme de la saison 2025-26 avant de monter en puissance et d'atteindre "à la fin des quatre ans 2,2 et 2,5 millions d'abonnés".

"Les recettes seront effectivement inférieures à celles des années précédentes", admet-il, mais la LFP contrôlera entièrement son produit.

Cette "première chaîne 100% dédiée à un championnat de football, une première mondiale", dixit Labrune, mise sur "l'hyperdistribution", un mot employé par tous les dirigeants qui ont présenté la nouvelle chaîne au siège de la LFP à Paris.

Ligue 1+ sera disponible sur les quatre opérateurs Orange, SFR, Free et Bouygues et pour les streamers sur DAZN. LFP Média continue en outre de discuter "avec l'ensemble des autres streamers du marché", explique son directeur média Martin Aurenche.

L'idée est "d'être présents sur tous les écrans", développe-t-il. "En multipliant les points de contact, nous pouvons élargir notre base d'abonnés et répondre aux habitudes de consommation des fans."

Les offres commerciales proposent un abonnement annuel à 14,99 euros par mois avec engagement pour deux utilisateurs, 19,99 euros sans engagement et une offre à 9,99 euros pour les moins de 26 ans sans engagement pour un utilisateur.

L'offre mobile est de 14,99 euros mensuels sans engagement pour un utilisateur sur mobile, tablette et PC.

"Porte ouverte" à Canal+

La LFP diffusera huit matches par journée, le neuvième étant par contrat sur beIN Sports pour encore la saison 2025-2026. Canal+, partenaire historique du football français actuellement en froid avec la LFP, ne participera pas à la distribution.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais "nous espérons vivement qu'ils reviennent devant le succès de la chaîne, la porte sera toujours ouverte à Canal+ pour distribuer notre chaîne", insiste Tavernost.

Dans ses contenus, Ligue 1+ va proposer "20 heures de direct le week-end", présente le directeur marketing et éditorial Jérôme Cazadieu, avec huit matches, auxquelles s'ajouteront un magazine le samedi à 23h00 et un autre le dimanche à 19h15 avant l'ultime affiche de chaque journée.

La toute première, Nantes - Paris Saint-Germain le 17 août, sera gratuite pour attirer le chaland.

Pour faire vivre son championnat, Ligue 1+ prévoit aussi deux séries documentaires en immersion, auprès du promu le Paris FC et du doyen de la L1 Dante, le capitaine brésilien de Nice, titré "The last Dante", en hommage à celui fameux sur l'ultime saison de Michael Jordan aux Chicago Bulls.

Tout le foot français se lance dans une nouvelle ère télévisuelle.

AFP/VNA/CVN