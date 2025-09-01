Mondial de rugby : la France en quarts après une balade contre le Brésil

L'équipe de France a assuré dimanche 31 août sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby en écrasant le Brésil 84-5, avec quatorze essais inscrits contre l'équipe la plus faible de la compétition, dimanche 1 er septembre à Exeter.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Bleues profitent de la victoire surprise de l'Afrique du Sud contre l'Italie plus tôt dans la journée (29-24), pour s'assurer l'une des deux premières places du groupe D. Elles devront battre les Sud-Africaines pour prendre la première place et s'éviter, a priori, d'affronter les doubles championnes du monde en titre néo-zélandaises ensuite.

Contre l'équipe la plus faible de la compétition selon le classement mondial (25e, contre 4e pour la France), les coéquipières de la demi de mêlée Pauline Bourdon Sansus, de retour après avoir purgé deux matches de suspension, ont parfaitement répété leurs gammes offensives.

"Ce match était l’opportunité de mettre en place le projet et monter en puissance. C’est fait, on a passé un cap par rapport à la semaine dernière. On sait qu’on doit encore travailler dans certains secteurs mais on est contents de ce que les filles ont produit", a déclaré après le match la co-sélectionneuse Gaëlle Mignot.

Beaucoup des joueuses ont mis la main à la patte, avec notamment des doublés d'Arbey, Boulard, Ménager et d'Okemba. Mais les Bleues n'ont pas battu leur record de la victoire la plus large, qui reste le 99-0 contre le Japon en 1994.

Photo : AFP/VNA/CVN

Leur premier essai, dès la cinquième minute de jeu, a montré la domination sur tous les secteurs du jeu: après une mêlée qui a avancé de plusieurs mètres, Morland, Champon, Bourdon Sansus et Vernier ont progressé à chaque prise de balle dans l'axe. Bourdon Sansus a ensuite écarté sur les ailes où l'arrière Emilie Boulard est allée aplatir.

Sur le renvoi des Brésiliennes, les Françaises ont avancé de 80 mètres, avec une percée d'Annaëlle Deshaye puis un jeu au pied de Lina Queyroi pour que Marie Morland marque de la meilleure des manières, sa première cape en bleue.

Premier essai brésilien au Mondial

Critiquée lors de la première victoire contre l'Italie (24-0) pour leur jeu offensif, les Bleues ont continué de s'en donner à coeur joie, avec neuf essais marqués à la pause, même si la buteuse Lina Queyroi, perturbée par le vent, a laissé cinq transformations en route (53-0). Pauline Bourdon Sansus, désignée femme du match, n'a pas cessé de jouer vite pour profiter des espaces.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le rythme des essais bleus a un peu baissé en début de seconde période, avec seulement une réalisation de Séraphine Okemba (43) durant le premier quart d'heure. Les Brésiliennes, largement soutenues par le public, ont tenu davantage le ballon et le rythme a été haché par les changements.

Mais les vagues françaises ont continué ensuite de déferler sur l'en-but brésilien, avec au total cinq nouveaux essais en seconde période.

"On a proposé un beau jeu, on a réussi à mettre notre jeu en place et je pense que le score le prouve. Tout le monde ne met pas 80 points à une belle équipe du Brésil. On a montré qu'on était présentes et prêtes pour la Coupe du Monde", a salué la capitaine Marine Ménager.

Les Bleues peuvent tout de même regretter leur déchet en touche, ainsi que d'avoir laissé Bianca Silva aller marquer le premier essai de l'histoire de Brésil dans un Mondial.

Elles peuvent désormais se tourner vers l'Afrique du Sud, une opposition bien plus coriace mais sur le papier nettement dans leur corde, à condition qu'elles maîtrisent la puissance des Women Springboks.

AFP/VNA/CVN