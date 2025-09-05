Boxe : Tyson et Mayweather devraient s'affronter sur le ring au printemps 2026

Mike Tyson et Floyd Mayweather ont conclu un accord pour un éventuel combat d'exhibition en 2026, a annoncé jeudi 4 septembre le promoteur CSI Sports.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Aucune date exacte ni aucun lieu n'ont été communiqués pour ce combat, mais CSI a déclaré que les deux boxeurs américains s'affronteraient au "printemps 2026". Mike Tyson, 59 ans, a accumulé au cours de sa carrière un palmarès de 50 victoires, dont 44 par KO, pour 7 défaites.

Il est monté sur le ring pour la dernière fois en novembre 2024 à Arlington, au Texas, où il a essuyé une défaite face à Jake Paul, un youtubeur devenu boxeur professionnel.

Le combat a été suivi par plus de 70.000 spectateurs sur place et par des millions d'autres à travers le monde. Il a notamment été diffusé en direct sur la plateforme de streaming Netflix.

L'ancien champion du monde Mayweather, 48 ans, a officiellement pris sa retraite sportive en 2017, invaincu en 50 combats, après avoir remporté des titres mondiaux dans cinq catégories de poids.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Mais il a continué à participer à des combats d'exhibition, notamment en remportant une victoire contre John Gotti III au Mexique en août 2024.

"Lorsque CSI m'a proposé de monter sur le ring avec Floyd Mayweather, je me suis dit : +C'est impossible+ !", peut-on lire dans le communiqué publié par CSI, citant Mike Tyson. "Je n'arrive toujours pas à croire que Floyd veuille vraiment le faire. Cela va nuire à sa santé, mais il veut le faire, donc c'est signé et ça va se faire !", a-t-il ajouté.

Le dernier combat officiel de Mayweather en 2017, qui s'est soldé par une victoire contre la star irlandaise du MMA Conor McGregor en 2017, est l'un des plus lucratifs de l'histoire de la boxe.

"Je fais ça depuis 30 ans et aucun boxeur n'a réussi à ternir mon héritage", a réagi Mayweather pour qui ce combat d'exhibition "donnera aux fans ce qu'ils veulent".

AFP/VNA/CVN







