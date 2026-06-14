Mondial-2026 : pour son retour, l'Écosse se défait d'Haïti 1-0

Pour son retour en Coupe du monde, 28 ans après, l'Écosse a dominé Haïti (1-0) sans marge, samedi 13 juin à Foxborough, et prend la tête du groupe C du Mondial-2026 avant d'affronter le Maroc et le Brésil.

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Photo : AFP/VNA/CVN

John McGinn, le milieu de terrain d'Aston Villa, a repris une frappe repoussée de Che Adams après une centre du remuant Ben Gannon-Doak côté droit, pour ouvrir le score avec un peu de réussite et délivrer le Gilette Stadium, l'antre des New England Patriots, majoritairement peuplée de supporters en kilt (1-0, 28e).

Délivrer, parce que Haïti, 80e nation au classement Fifa, 40 places derrière son adversaire du soir, ne s'est jamais présentée en victime expiatoire. Elle s'est même procurée, grâce à de rapides transitions, plusieurs situations dangereuses devant le but d'Angus Gunn tout au long de la partie, et plus particulièrement en fin de partie.

La Tartan Army de Scott McTominay, qui a touché le poteau en première période (17e), a tout de même assuré son retour en Coupe du monde après 28 ans d'absence à la faveur d'une meilleure maitrise collective.

Dans ce Mondial à 48 nations, elle peut même, avec cette victoire inaugurale, envisager de sortir de son groupe et disputer la phase des matches à élimination directe, une première pour elle en neuf participations à une Coupe du monde.

Il lui faudra avant cela affronter les deux poids-lourds du groupe, le Maroc et le Brésil, qui ne sont pas parvenus à se départager un peu plus tôt samedi 13 juin (1-1), à East Rutherford, en banlieue de New York.

L'Écosse affrontera vendredi prochain les Lions de l'Atlas, toujours au Gilette Stadium près de Boston, puis le Brésil le 24 juin à Miami; le programme inverse d'Haïti qui défiera la Seleçao vendredi, également, mais à Philadelphie avant le Maroc le 24 juin à Atlanta.

De retour 52 ans après leur première participation à une Coupe du monde en 1974 -où ils avaient perdu leur trois rencontres-, les "Grenadiers" auront deux montagnes à gravir pour espérer remporter leur premier point dans un Mondial, l'une de leurs ambitions dans la compétition.

L'autre, celle d'être "une vitrine formidable pour Haïti", en proie au chaos, selon le souhait de leur sélectionneur français Sébastien Migné, est d'ores et déjà assouvie.

AFP/VNA/CVN