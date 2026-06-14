Mondial-2026 : le Brésil contenu d'entrée par un séduisant Maroc

La première grande affiche du Mondial-2026 a tenu ses promesses samedi 13 juin à New York, où le Brésil a été tenu en échec par le Maroc, au terme d'un duel engagé (1-1), pour récolter chacun un point qui entretient le suspense dans le groupe C.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Marocains gonflés à bloc

Face à la Seleçao qui n'a plus soulevé le trophée suprême depuis 24 ans, les Marocains d'Achraf Hakimi arrivaient gonflés à bloc avec leur titre de champions d'Afrique récupéré mi-mars sur tapis vert.

Ils l'ont prouvé dès l'entame en asphyxiant les Brésiliens, pourtant en quête de leur sixième étoile. Demi-finalistes de la dernière édition, les Lions de l'Atlas ont été récompensés en prenant l'avantage à la 21e avec un but d'Ismaël Saibari qui, profitant d'une ouverture lumineuse de Brahim Diaz, a astucieusement remporté d'un lob son face-à-face avec le portier brésilien Alisson.

Les débats se sont ensuite équilibrés et Vinicius Jr s'est chargé lui-même de ramener son équipe à égalité avant la pause, d'une lourde frappe.

Pour redonner son lustre à la Seleçao, le Brésil a choisi d'enrôler l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire, l'Italien Carlo Ancelotti. Mais celui qui faisait à 67 ans à New York ses grands débuts comme sélectionneur en Coupe du monde, a été incapable de trouver la solution face à des Marocains qui ont confirmé qu'il faudrait compter sur eux lors de ce Mondial.

Avant le tournoi, "Carleto" avait cédé à la pression populaire en rappelant Neymar mais, blessée, la star a dû se contenter samedi d'un rôle de supporter sur le bord du terrain.

Dans l'autre match du groupe C, à Boston, l'Ecosse affronte Haïti, l'un des "petits Poucets" de ce tournoi à 48 équipes. Les Haïtiens n'ont plus participé à une Coupe du Monde depuis 1974 et les Ecossais depuis 1998.

Une première pour le Qatar

En 2022 chez eux, lors de leur première participation à un Mondial, les Qataris avaient perdu contre l'Equateur, le Sénégal et les Pays-Bas en marquant un seul but en tout. Ils ont déjà fait mieux aux Etats-Unis en arrachant le match nul (1-1) à la fin du temps additionnel (90+4) à Santa Clara, près de San Francisco.

Une contre-performance pour la Suisse dans ce groupe B dont chaque équipe compte un point, après le nul inaugural (1-1) vendredi entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine.

Pour la première fois de ce Mondial, quatre rencontrent se jouent le même jour, samedi (heure locale). En clôture de la journée, l'Australie se mesurera à la Turquie à 21h00 à Vancouver (04h00 GMT dimanche).

Le Mondial concurrencé par les Knicks

À New York, le premier choc du Mondial a vite été eclipsé par la finale du championnat de NBA de basket. Une demi-heure après la fin de Brésil-Maroc, les Knicks, l'équipe locale, ont entamé le 5e match de la finale de NBA contre les Spurs de Victor Wembanyama, avec en cas de victoire un titre de champion espéré depuis plus de 50 ans.

Les autorités locales ont déployé d'énormes moyens pour encadrer le transport de dizaines de milliers de supporters de foot vers et au retour du New Jersey, ainsi que la diffusion du match de basket dans les trois fan zones officielles de Manhattan et dans les bars.

Dans une vidéo diffusée samedi matin, le maire Zohran Mamdani a appelé les New-Yorkais à "montrer au monde comment nous célébrons dans la joie et responsablement".

Controverse sur le cas Partey

Le gouvernement ghanéen a officiellement protesté samedi auprès des autorités canadiennes, leur demandant de revenir sur leur "décision malheureuse", de refuser son visa au milieu de terrain ghanéen Thomas Partey, accusé de viols en Grande-Bretagne où il sera jugé en 2027.

Ce refus, annoncé vendredi, signifie que l'ancien joueur d'Arsenal, qui évolue désormais en Espagne, à Villarreal, devrait manquer le match contre le Panama le 17 juin à Toronto. Mais il pourra jouer les deux autres matches du groupe L contre l'Angleterre à Boston et contre la Croatie à Philadelphie, les Etats-Unis lui ayant accordé un visa en faisant valoir sa présomption d'innocence.

AFP/VNA/CVN