Mondial-2026 : la Suisse rate ses débuts en concédant le nul face au Qatar (1-1)

La Suisse a manqué ses débuts au Mondial-2026 en concédant un match nul surprise face au Qatar (1-1), samedi 13 juin à Santa Clara, dans un groupe B ou les quatre équipes comptent un point après la première journée.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Au lendemain du match nul entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine (1-1), la Suisse a longtemps pensé tenir sa victoire grâce à un but sur penalty de Breel Embolo (17e), mais les Qataris ont arraché une égalisation surprise grâce à une tête du défenseur Boualem Khoukhi au bout du temps additionnel (90+4e).





Quatre ans après leur première participation à une Coupe du monde, lors du Mondial-2022 sur leurs terres, où ils avaient concédé trois défaites, les joueurs de Julen Lopetegui ont décroché le premier point de leur histoire dans la compétition suprême du football.

Avant cette égalisation, la Nati a eu de nombreuses occasions de doubler le score avec 26 frappes dont sept cadrées. Mais les attaquants helvètes ont trop souvent manqué de précision ou ont buté sur le gardien qatari Mahmoud Abunada, coupable d'une faute sur Remo Freuler qui a offert le penalty à Embolo mais surtout auteur de cinq arrêts déterminants.

Si les Qataris ont failli surprendre les Suisses dès la deuxième minute, Edmilson Junior étant tout près de profiter d'une approximation de Manuel Akanji, ce sont bien les joueurs de Murat Yakin qui ont frappé les premiers. Après plusieurs occasions manquées par Ndoye (6e, 10e), Breel Embolo a pris a contre-pied Abunada sur penalty.





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La Nati a semblé alors avoir le match en main, mais a progressivement relâché l'étreinte malgré l'entrée percutante de sa jeune pépite Johan Manzambi (20 ans), au fil d'une seconde période où les Qataris en ont profité pour se réveiller.

Dans une fin de match de plus en plus équilibrée, "les bordeaux" se sont montrés plus pressants, flairant le bon coup. Et sur un centre venu de la gauche, Khoukhi a propulsé le ballon au fond des filets d'un puissant coup de tête.

Favoris de ce groupe, les Suisses ont l'ambition de rallier les quarts de finale, un stade de la compétition qu'ils n'ont plus atteint depuis leur Mondial à domicile en 1954. Mais avant cela, les Helvètes devront se reprendre pour valider leur qualification pour les seizièmes face à la Bosnie-Herzégovine (18 juin), puis au Canada (24 juin).

Avec ce premier point dans un Mondial, le Qatar a déjà réussi sa compétition et peut se permettre de rêver.

AFP/VNA/CVN