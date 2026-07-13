Mondial : 2010, le plus beau souvenir d'enfance des joueurs de la Roja

Quel est votre plus beau souvenir de Coupe du monde ? "2010 en Afrique du Sud". L'année du premier et seul sacre de la Roja est une référence pour les joueurs espagnols, qui étaient alors des enfants ou adolescents.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le but d'Andrés Iniesta à la 116e minute de la finale contre les Pays-Bas le 11 juillet 2010 au Soccer City Stadium de Johannesburg a été le moment culminant du football espagnol.

Cette célébration inoubliable a marqué toute une génération de gamins, dont font partie aujourd'hui les internationaux espagnols en route pour imiter leurs idoles et décrocher une deuxième étoile.

Parmi les 26 joueurs convoqués par Luis de la Fuente, qui s'apprêtent à défier la France mardi 14 juillet en demi-finale du Mondial, le plus jeune est Lamine Yamal, qui aura 19 ans lundi et en avait 3 en 2010. Le plus âgé est Borja Iglesias, 33 printemps.

Rodri, déjà aux États-Unis

Le Ballon d'Or 2024 a ravivé ce souvenir dans une interview avec la FIFA : "J'avais 14 ans et j'étais dans un camp aux États-Unis pour apprendre l'anglais, dans le Connecticut. C'était dans une forêt et il n'y avait ni réseau, ni internet, absolument rien".

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"Je connaissais les résultats de l'Espagne grâce à quelques messages que recevaient les moniteurs. Quand l'Espagne est arrivée en finale, j'ai demandé + s'il vous plaît, qu'on trouve un moyen de voir le match+. Et là, en plein milieu d'une forêt, j'ai vu l'Espagne devenir championne du monde. Quand Iniesta a marqué, j'ai couru tout seul, ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais si content, en criant +but+", a raconté le milieu espagnol.

Grimaldo et Porro, songe d'une nuit d'été

Alejandro Grimaldo avait 14 ans en 2010. "Il y avait un enthousiasme incroyable pour la sélection que nous partagions. J'étais dans la maison de vacances de mes parents, avec des amis, avec la famille, on regardait tous ce match. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il y a eu une fête incroyable dans le village, c'était quelque chose de très beau", s'est souvenu le latéral gauche lors d'un entretien début juin.

Pedro Porro, âgé alors de 10 ans, a vécu le même genre de soirée : "J'étais sur la place de mon village, je me baignais... Cette Coupe du monde avec le but d'Iniesta a été spectaculaire, surtout pour unir le pays. Ce serait super de le refaire".

David Raya et son idole Iker Casillas

Le gardien d'Arsenal David Raya était un prometteur adolescent de 15 ans en 2010 qui avait pour modèle le capitaine d'alors de la Roja.

"Quand j'étais petit, je regardais Iker Casillas, il a toujours été ma référence, pour tout ce qu'il a apporté à la sélection et au Real Madrid dès son plus jeune âge", a expliqué Raya, avec dans un coin de sa tête ce rêve de l'imiter.

"On pense à 2010, à soulever une Coupe du monde avec son pays. On le vit comme un enfant de 15 ans, maintenant nous avons l'opportunité de ramener la deuxième étoile à la maison", a-t-il appuyé en conférence de presse au camp de base à Chattanooga (Tennessee) au début du tournoi.

Borja Iglesias, rêveur

L'avant-centre avait déjà 17 ans lorsque lorsque Andrés Iniesta a marqué le but du sacre. Ce moment, "je ne l'ai pas seulement imaginé pour moi, je l'ai imaginé pour beaucoup de coéquipiers et j'adorerais le vivre. C'est pour cela que nous sommes ici, j'espère que ça arrivera", a-t-il lancé, rêveur, lors d'une conférence de presse pendant le Mondial.

AFP/VNA/CVN