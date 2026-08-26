Mexique : une baleine retrouvée morte sur une plage du Pacifique

Une baleine d'environ 12 m a été retrouvée morte sur une plage de Tijuana, au Mexique, sur la côte de l'océan Pacifique, ont indiqué mardi 25 août les autorités mexicaines.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ces dernières années, les découvertes de baleines échouées sur ce littoral se sont multipliées, ont souligné les autorités et les organisations de la société civile, qui y voient un possible effet du changement climatique.

D'après les caractéristiques du cétacé, il pourrait s'agir d'un "rorqual de Bryde", a indiqué le Bureau fédéral de protection de l'environnement mexicain (Profepa).

L'animal a été localisé lundi soir 24 août, et le bureau enquête sur les causes de sa mort, a expliqué un porte-parole à l'AFP.

"Au cours des trois ou quatre dernières années, j'ai vu (des baleines s'échouer là, ndlr) au moins une fois par an", a témoigné Pavel Velarde, un habitant. "Je ne sais pas si elles ont été blessées au large ou ce qui s'est passé, mais une fois qu'elles sont mortes, la mer les rejette sur le rivage", a-t-il indiqué à l'AFP.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le décès du mammifère marin pourrait être lié aux niveaux de pollution enregistrés à Tijuana, a expliqué à la presse Osmar Sanmiguel, directeur des opérations de l'ONG de conservation marine Kilómetro Uno. Il a exhorté les autorités mexicaines à une étude en profondeur des causes de la mort.

L'État mexicain de Basse-Californie (ouest) attire les touristes désireux d'observer les cétacés.

"C'est la route que les baleines empruntent pour aller mettre bas vers La Paz (dans le Golfe de Basse-Californie, ndlr) ou dans d'autres régions du Mexique. Elle est probablement morte en chemin et a fini par s'échouer ici, à Playas de Tijuana", a projeté pour sa part Alejandro Michel, autre résident.

Entre janvier et avril, les emblématiques baleines grises migrent vers les eaux de l'Arctique et, entre septembre et octobre, elles reviennent sur les plages mexicaines pour se reproduire et mettre bas.

Entre 2024 et 2025, au moins 92 baleines grises ont été retrouvées mortes sur les côtes de la péninsule de Basse-Californie.

AFP/VNA/CVN