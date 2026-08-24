Ebola : plus de 5.500 cas confirmés en RD Congo

Le nombre de cas d'Ebola confirmés en laboratoire en République démocratique du Congo (RDC) a atteint 5.515, soit 51 cas de plus au cours des dernières 24 heures, alors que le bilan des décès s'élève à 2.642, a indiqué le ministère de la Santé congolais.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon le ministère, le taux de létalité est d'environ 47,9%. Plus de 700 personnes suspectées d'être infectées par le virus Ebola sont actuellement hospitalisées ou placées dans des centres d'isolement médicaux. Le taux de suivi des contacts des personnes infectées s'établit à 85,5%.

Cette épidémie d'Ebola a été officiellement déclarée le 15 mai, touchant principalement la province orientale de l'Ituri en RDC avant de s'étendre en Ouganda.

Les spécialistes avertissent qu'elle pourrait devenir l'une des épidémies les plus vastes et les plus meurtrières de ces dernières décennies.Le ministre ougandais de la Santé, Chris Baryomunsi, a annoncé le 28 juillet que l'épidémie avait pris fin dans son pays.

APS/VNA/CVN