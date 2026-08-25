France

Aude : le village de Pomas quasiment détruit par une tornade

La tornade qui a touché l'Aude lundi après-midi 24 août a provoqué d'énormes dégâts dans le village de Pomas, où 41 personnes ont été blessées, dont 15 hospitalisées, et 300 maisons endommagées.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le phénomène a frappé vers 17h20 la commune de Pomas, qui compte environ 1.000 habitants.

Un nouveau bilan de la préfecture à 22h30 fait état de "41 personnes prises en charge et ayant transité par le poste de regroupement des victimes, dont 15 personnes évacuées vers un centre hospitalier."

Une femme enceinte a été blessée dans l'effondrement de sa maison et transportée à l'hôpital, a expliqué son mari sans donner son nom. Elle a été ensevelie dans la chute d'un mur mais protégée par son canapé, a précisé la gendarmerie. L'état de santé de son bébé n'était pas connu.

"Les opérations de levée de doute se poursuivent sur la commune", a indiqué la préfecture, mais les secouristes ne recherchent aucun disparu, a-t-elle précisé.

"À cette heure, plus de 120 sapeurs-pompiers sont sur place, appuyés par des spécialistes", détaille la préfecture, et des renforts des départements voisins sont attendus sur place.

"Parallèlement, des militaires de la gendarmerie sont engagés pour assurer la sécurisation du secteur et assureront une surveillance de la zone et de ses abords toute la nuit", afin notamment d'éviter les pillages dans les maisons à ciel ouvert.

Le bilan matériel fait état de 300 habitations impactées et "des opérations de mise en sécurité des bâtiments sont en cours, notamment au rez-de-chaussée des habitations les plus touchées, afin de prévenir tout risque d'effondrement", explique encore la préfecture.

De nombreuses toitures ont été arrachées et des maisons soufflées.

"Flo", propriétaire d'une maison ravagée, est choquée. Son mari et leurs deux enfants se trouvaient à l'intérieur, a-t-elle raconté, sans vouloir s'exprimer davantage. Il a été hospitalisé pour des examens.

Coupures d'électricité

Deux centres d'hébergement ont été ouverts aux victimes pour la nuit, l'un à la salle polyvalente de Pomas et le deuxième à Limoux.

Photo : AFP/VNA/CVN

Plusieurs routes étaient toujours coupées à la circulation tard dans la soirée, en raison de chutes d'arbres et pour faciliter l'intervention des secours. "Les opérations de secours et de vérification vont se poursuivre tout au long de la nuit", selon la préfecture.

De nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent la tornade se déplacer en tourbillonnant vers le ciel orageux dans plusieurs communes de l'Aude.

À 19h30, 2.800 foyers étaient privés d'électricité dans les communes de Fonctcouverte, Camplong, Souilhe, Raissac d'Aude, Fabrezan, Montmaur, Soupex, Ricaud, Montclar et La Pomarède, selon la même source.

"Nous sommes actuellement sur le terrain en train de manœuvrer sur le réseau et la situation est très évolutive", a indiqué de son côté Enedis.

Météo France avait placé plusieurs départements du Sud-Ouest, dont l'Aude, en vigilance orange aux orages, soulignant le risque de phénomènes localement violents. La vigilance a été levée à 19h pour le département.

L'institut a relevé, entre 16h et 18h, plus de 30 mm de pluie en une heure à Castelnaudary, des rafales à 117 km/h à Arquettes-en-Val et 106 km/h à Lézignan-Corbières.

À Narbonne, des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des rues inondées.

La 3e étape du Tour d'Espagne, partie de Gruissan dans l'Aude, a été arrêtée et annulée par l'organisation, en raison d'une tempête de grêle qui a forcé les coureurs à se mettre à l'abri à moins de 20 kilomètres de l'arrivée à Font-Romeu, dans le département voisin des Pyrénées-Orientales.

Météo France a également observé des cellules orageuses avec de la grêle dans le Gers et le Lot-et-Garonne.

Les orages qui ont frappé lundi soir 24 aoûtle Sud de la France ont provoqué de très fortes perturbations dans tous les modes de transports, que ce soit sur les routes, le rail et dans le ciel, a indiqué le ministère des Transports dans un point de situation.

Le trafic a notamment été interrompu entre Narbonne et Sète.

En France, en moyenne, on dénombre quelques dizaines de tornades chaque année, d'intensité variable, selon Météo-France. Mais l'effet du réchauffement climatique sur leur fréquence, leur intensité et leur répartition géographique reste incertain, souligne l'établissement public.

AFP/VNA/CVN







