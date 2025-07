Malaisie veut investir dans la transformation numérique

La Malaisie mobilise des investissements à fort impact à l'intersection du développement durable et de la transformation numérique, une priorité clé du programme de croissance verte du gouvernement MADANI.

S'exprimant lors du Forum économique national malaisien 2025 le 17 juillet, le ministre des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, Chang Lih Kang, a déclaré que le gouvernement malaisien encourageait l'innovation dans la gestion du carbone, l'énergie hydrogène, les matériaux verts et les modèles d'économie circulaire afin d'accélérer la transition bas carbone du pays.

Dans le cadre de sa stratégie à long terme pour les énergies propres, le gouvernement, a-t-il ajouté, explore également les technologies nucléaires avancées, notamment les petits réacteurs modulaires (PRM), qui offrent un potentiel non seulement pour la décarbonation, mais aussi pour stimuler la recherche et le développement (R&D) à forte valeur ajoutée, le transfert de technologie et le développement de talents qualifiés.

À l'avenir, la Malaisie se positionnera comme un pôle régional pour les matériaux avancés, notamment les terres rares (REE), essentiels aux technologies vertes, aux véhicules électriques et aux industries numériques.

Renforcer son attractivité

Chang Lih Kang a également indiqué que le gouvernement s'efforçait de renforcer les capacités locales sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'extraction durable aux applications de haute technologie en aval, grâce à des feuilles de route stratégiques telles que la Feuille de route nationale pour les technologies des matériaux avancés.

Avec une augmentation de 17% des investissements privés en R&D enregistrée en 2024, notamment dans les énergies propres et la santé numérique, la confiance des investisseurs s'améliore.

"Pour poursuivre sur cette lancée, des efforts sont déployés pour réduire les risques liés aux investissements dans les technologies de pointe grâce à des subventions de contrepartie, des modèles de co-investissement et des plateformes collaboratives public-privé qui favorisent l'innovation et la croissance à long terme", a déclaré Chang Lih Kang.

Dans le cadre de la Politique nationale de biotechnologie (DBN 2.0), la biotechnologie stimule la croissance des produits biopharmaceutiques, industriels et agricoles, avec l'ambition de positionner la Malaisie comme un pôle régional de biotechnologie, aligné sur les objectifs de durabilité et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Le Forum économique national 2025, dont le thème est "Transformer la stratégie en réalité : mise en œuvre institutionnelle, résilience économique et confiance des investisseurs", vise à servir de plateforme pour des dialogues solides et des solutions collaboratives afin de relever les défis en constante évolution auxquels la Malaisie est confrontée dans un contexte de réalignement économique mondial, de bouleversements technologiques et de croissance durable.

Il s'est attaché à positionner stratégiquement la Malaisie pour la prochaine phase de croissance en cultivant un écosystème économique avant-gardiste, axé sur l'investissement, l'innovation et l'inclusion.

