La Bourse de Paris bondit, portée par des données rassurantes sur l'économie américaine

Jeudi 17 juillet, la Bourse de Paris a progressé de 1,29%, portée par de bonnes nouvelles sur l’emploi et la consommation aux États-Unis, rassurant les investisseurs sur la solidité de l’économie américaine. L’indice CAC 40 a gagné 99,91 points, clôturant à 7.822,00 points, après une baisse la veille.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon Nicolas Budin, responsable gestion actions chez Myria AM, la hausse des marchés est soutenue par des résultats d’entreprises solides et des indicateurs économiques positifs, malgré les tensions commerciales et les droits de douane instaurés sous l’ère Trump.

Les investisseurs ont salué la baisse des nouvelles demandes d’allocations chômage aux États-Unis, tombées à 221.000, en dessous des attentes. Par ailleurs, les ventes au détail ont augmenté de 0,6% en juin, atteignant 720,1 milliards de dollars, tirées par l’automobile, le bâtiment et les achats en boutique. Sur un an, elles progressent de 3,9%. Ces données suggèrent que les craintes liées aux droits de douane sur la consommation ne se matérialisent pas pour l’instant.

Toutefois, selon Budin, cette résilience s’explique en partie par des achats anticipés des entreprises, qui ont ajusté leurs chaînes avant l’imposition des taxes potentielles.

Côté entreprises, Legrand a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires 2025, tablant désormais sur une croissance de 10 à 12%. Son titre a bondi de 8,96%, à 121,55 euros. Cette performance a tiré Schneider Electric, autre géant du secteur, qui a gagné 7,73%, à 239,75 euros.

La dynamique s’appuie aussi sur les résultats meilleurs que prévu du conglomérat industriel ABB, qui a vu ses commandes augmenter de 16% au deuxième trimestre, à près de 9,8 milliards de dollars. ABB produit notamment des bornes de recharge pour véhicules électriques et des équipements ferroviaires.

En revanche, le groupe Publicis, acteur majeur de la communication, a adopté un ton plus prudent. Malgré une légère révision à la hausse de ses prévisions de croissance organique pour 2025 (près de 5%), son action a chuté de 6,65%, à 83,90 euros, après une ouverture en hausse. Depuis le début de l’année, le titre a perdu plus de 18%.

La Bourse de Paris a retrouvé des couleurs grâce à des données américaines rassurantes et de bons résultats d’entreprises, malgré quelques réserves sur certains secteurs.

AFP/VNA/CVN