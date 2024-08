La Bourse de Tokyo réjouie par la croissance nippone et les résultats d'entreprises

La Bourse de Tokyo était bien orientée jeudi 15 août dans la matinée, soutenue par de bons résultats d'entreprises et l'annonce d'une croissance plus forte que prévu de l'économie nippone au deuxième trimestre.

Photo : Kyodo/VNA/CVN

L'indice vedette de la capitale nippone gagnait 0,56% à 36.648,29 points vers 01h00 GMT, et l'indice élargi Topix prenait 0,92% à 2.605,76 points.

La croissance japonaise est par ailleurs repartie en hausse plus forte que prévue au deuxième trimestre, selon des données du gouvernement publiées avant l'ouverture, montrant une progression de 0,8% du PIB nippon comparé au premier trimestre, en grande partie grâce à une reprise de la consommation privée.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a annoncé mercredi 14 août qu'il renonçait à briguer un nouveau mandat à la tête de son parti, et devrait donc quitter ses fonctions à la tête du gouvernement en septembre, une déclaration qui n'a eu qu'un effet limité sur le marché.

La Bourse de New York avait terminé dans le vert mercredi 14 août après la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis, qui a montré à la fois un ralentissement sur un an, et une légère progression sur un mois, ainsi qu'une hausse des prix des services, faisant spéculer sur l'ampleur de la baisse de taux de la Fed en septembre.

Le dollar refluait à 147,22 yens vers 01h00 GMT, contre 147,31 yens mercredi 14 août à 21h00 GMT. L'euro valait 162,08 yens contre 162,22 yens la veille, et se négociait pour 1,1011 USD contre 1,1012 USD mercredi 14 août.

Les cours du pétrole étaient dans le vert : le baril de WTI américain gagnait 0,3% à 77,21 USD et celui de Brent de la mer du Nord progressait de 0,24% à 79,95 USD vers 00h50 GMT.

APS/VNA/CVN