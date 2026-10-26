M. Tô Lâm reçoit une délégation du Mouvement de la gauche unie de la République dominicaine

Le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Tô Lâm, a reçu lundi 26 octobre à Hanoï une délégation de haut niveau du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, conduite par son secrétaire général Miguel Mejía.

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Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a salué les progrès réalisés dans les relations entre les deux partis et les deux pays ces dernières années. Il a également exprimé sa gratitude pour la solidarité et le précieux soutien apportés par le MIU et son secrétaire général au Parti et au peuple vietnamiens, ainsi qu’aux générations précédentes de dirigeants du pays.

Il a tout particulièrement souligné les contributions importantes de Miguel Mejía et du MIU à la restauration et à la préservation du monument dédié au président Hô Chi Minh à Saint-Domingue, capitale de la République dominicaine, ainsi que leur soutien efficace à la promotion de la coopération commerciale et des investissements entre le Vietnam et la République dominicaine.

Réaffirmant que le Vietnam accorde une grande importance à ses relations d’amitié et de coopération avec la République dominicaine, le MIU et les forces politiques de ce pays, il a proposé que les deux partis mettent en œuvre efficacement l’Accord de coopération pour la période 2023-2028 et contribuent à renforcer les liens bilatéraux, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, du tourisme et de l’agriculture.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a également invité Miguel Mejía et le MIU à continuer de jouer un rôle de passerelle pour faciliter les activités commerciales et les investissements des entreprises vietnamiennes en République dominicaine, ainsi que pour mettre en relation les entreprises dominicaines avec le marché et les entreprises du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Miguel Mejía a exprimé sa conviction que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam – mené par le secrétaire général et président Tô Lâm - et grâce à une nouvelle vision du développement, le peuple vietnamien remportera des succès importants et poursuivra sa progression avec vigueur dans cette nouvelle ère.

Le dirigeant du MIU a réaffirmé que son parti accorde une grande importance à l’amitié traditionnelle qui le lie au Parti communiste du Vietnam et qu’il souhaite continuer à la renforcer.

Par ailleurs, il s’est engagé à promouvoir des mesures visant à mettre en œuvre, de manière intégrale et efficace, l’accord de coopération entre les deux formations politiques, ainsi qu’à dynamiser les relations entre la République dominicaine et le Vietnam par divers canaux et dans des domaines variés.

L’objectif est de permettre à la coopération bilatérale de se développer de façon plus rapide, durable et substantielle, au bénéfice des peuples des deux pays, tout en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans leurs régions respectives ainsi qu’à l’échelle mondiale, a-t-il souligné.

Miguel Mejía a également mis en avant l’importance de renforcer la solidarité, le partage d’expériences et la coordination entre les forces de gauche et progressistes, face aux nombreux changements qui marquent la situation internationale et régionale.

Les deux dirigeants ont convenu de la nécessité d’intensifier les échanges de délégations et le dialogue politique à tous les niveaux entre les deux partis et les deux pays ; de consolider la compréhension mutuelle et la confiance politique entre le MIU, les principaux partis politiques de la République dominicaine et le Parti communiste du Vietnam ; et de resserrer la coordination en matière d’information et de communication extérieure, de diffusion d’informations et de participation aux instances multilatérales.

VNA/CVN