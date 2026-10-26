icon search
mask
Politique
Félicitations au président brésilien pour sa réélection

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, ainsi que le Premier ministre Lê Minh Hung, ont adressé, le 26 octobre, des messages de félicitations à Luiz Inácio Lula da Silva à l’occasion de sa réélection à la présidence du Brésil pour le mandat 2027-2031.

>> Brésil : Lula et Flavio Bolsonaro en campagne pour le second tour de la présidentielle

>> Lula réélu président du Brésil au second tour

Le président brésilien sortant Luiz Inacio Lula da Silva.
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, ainsi que le Premier ministre Lê Minh Hung, ont adressé, le 26 octobre, des messages de félicitations à Luiz Inácio Lula da Silva à l’occasion de sa réélection à la présidence du Brésil pour le mandat 2027-2031.

VNA/CVN

#Félicitations #président brésilien #réélection #Lê Minh Hung

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top