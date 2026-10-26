Félicitations au président brésilien pour sa réélection

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, ainsi que le Premier ministre Lê Minh Hung, ont adressé, le 26 octobre, des messages de félicitations à Luiz Inácio Lula da Silva à l’occasion de sa réélection à la présidence du Brésil pour le mandat 2027-2031.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, ainsi que le Premier ministre Lê Minh Hung, ont adressé, le 26 octobre, des messages de félicitations à Luiz Inácio Lula da Silva à l’occasion de sa réélection à la présidence du Brésil pour le mandat 2027-2031.

VNA/CVN