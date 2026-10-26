Vietnam - Pologne : une déclaration commune sur le partenariat stratégique

À l’invitation de son homologue vietnamien Lê Minh Hung, le Premier ministre polonais Donald Tusk a effectué une visite officielle au Vietnam du 24 au 26 octobre 2026. À cette occasion, les deux parties ont publié une Déclaration commune sur l’établissement d’un partenariat stratégique entre le Vietnam et la Pologne.

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Photo : VNA/CVN

Dans cette Déclaration, les deux Premiers ministres ont souligné que, depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1950, le Vietnam et la Pologne avaient développé des relations d’amitié et de coopération multiforme fondées sur la confiance, l’égalité et le respect mutuel. Saluant les acquis de plus de 75 ans de relations et le potentiel de développement de leur coopération, ils ont convenu de porter les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique, dans l’intérêt des deux peuples.

Sur le plan politique, les deux parties ont souligné la nécessité de maintenir des contacts réguliers à tous les niveaux afin de renforcer le dialogue et de promouvoir des initiatives mutuellement bénéfiques.

Considérant la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement comme l’un des piliers des relations bilatérales, les deux parties ont affirmé leur volonté de l’approfondir en réduisant les obstacles non tarifaires au commerce, notamment les mesures sanitaires et phytosanitaires, en renforçant la coopération douanière et en facilitant l’accès réciproque à leurs marchés, en vue d’échanges commerciaux équilibrés, durables et mutuellement bénéfiques.

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Ils ont également insisté sur la mise en œuvre pleine et effective de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), notamment dans les domaines des technologies de pointe, de l’industrie, de l’agriculture, des biens de consommation et des services.

Dans les domaines de la défense et de la sécurité, les deux Premiers ministres ont convenu de renforcer les échanges d’expériences, la coopération dans l’industrie de la défense, les achats et ventes d’équipements de défense ainsi que la formation d’officiers et d’autres militaires, en fonction des besoins et des capacités de chaque partie. Ils ont également convenu de renforcer leur coopération dans les cadres multilatéraux, notamment les opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Dans les domaines de l’éducation, des sciences et des technologies, les deux parties ont convenu d’encourager la conclusion d’accords de coopération, les échanges d’expériences entre universités, instituts de recherche, experts et étudiants, ainsi que l’enseignement du vietnamien et du polonais dans les universités. Elles renforceront également leur coopération dans la recherche, l’innovation, la transformation numérique, la santé et le secteur pharmaceutique.

Dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme, les deux pays se sont engagés à favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre leurs peuples. Les deux dirigeants ont notamment salué l’ouverture de liaisons aériennes directes entre les deux pays, assurées par la compagnie aérienne polonaise LOT.

Sur les questions régionales et internationales, le Vietnam et la Pologne ont souligné le rôle central des Nations unies et l’importance de maintenir un ordre international fondé sur la Charte des Nations unies et le droit international. Ils ont convenu d’intensifier leurs échanges dans les cadres régionaux et multilatéraux et d’approfondir leur coopération dans le cadre des relations UE - Vietnam, après l’élévation de celles-ci au niveau de partenariat stratégique global.

Les deux parties ont également convenu de renforcer leur coopération dans le cadre des relations Pologne - ASEAN, après l’adhésion de la Pologne au Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), ainsi que dans le cadre des relations ASEAN - UE.

Photo : VNA/CVN

Les deux pays ont souligné la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable en Ukraine, conformément au droit international et aux buts et principes de la Charte des Nations unies. Ils ont notamment rappelé les principes de non-recours à la force ou à la menace de la force, de respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les États, ainsi que de règlement pacifique des différends conformément au droit international.

Concernant les questions maritimes, les deux pays ont réaffirmé leur soutien à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982), qui constitue le cadre juridique global régissant les activités sur les mers et les océans. Ils ont réaffirmé leur attachement au règlement pacifique des différends et leur opposition à tout recours à la force ou à toute menace de recours à la force contraire au droit international. Ils ont également souligné l’importance de préserver la paix, la stabilité, la sécurité et la sûreté, ainsi que la liberté de navigation et de survol et le commerce sans entrave en Mer Orientale et dans le monde. Ils ont exprimé leur soutien aux efforts régionaux visant à élaborer un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel, conforme au droit international, en particulier à la CNUDM 1982.

Pour concrétiser ce partenariat stratégique, les deux parties ont convenu d’adopter un Plan d’action conjoint pour la période 2026-2030.

VNA/CVN