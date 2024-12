Gaza

Le président palestinien se rendra au Caire sur fond de progrès des pourparlers

Le président palestinien Mahmoud Abbas se rendra en visite au Caire mercredi 18 décembre tandis que les négociations indirectes pour un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël ont récemment fait des avancées, a indiqué mardi 17 décembre un diplomate palestinien.

L'ambassadeur palestinien au Caire, Diab Al-Louh, a déclaré que M. Abbas assisterait jeudi au XIe sommet de l'Organisation D-8 pour la coopération économique à l'invitation du président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi.

Cette visite de M. Abbas comprendra des discussions sur les efforts égypto-palestiniens conjoints pour mettre fin à "la guerre contre le peuple palestinien, assurer sa protection, fournir de l'aide, et reconstruire après les destructions causées par le conflit actuel", selon M. Al-Louh.

Cette visite portera aussi sur les efforts de mobilisation visant à "mettre fin à l'occupation israélienne des terres palestiniennes, et à établir un État palestinien pleinement souverain, géographiquement contigu, viable et indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale", a déclaré M. Al-Louh.

Cette visite survient alors que des négociations indirectes entre le Hamas et Israël ont fait des progrès ces dernières semaines. Plus tôt mardi 17 décembre, le Hamas a indiqué qu'un accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers pourrait être conclu si Israël s'abstenait de poser des nouvelles conditions.

L'organisation D-8, établie en 1997, est une alliance économique de pays en développement comportant chacun une population musulmane importante. Elle regroupe le Bangladesh, l'Égypte, l'Indonésie, l'Iran, la Malaisie, le Nigeria, le Pakistan et la Turquie.

Xinhua/VNA/CVN