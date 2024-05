La Malaisie veut devenir la plaque tournante des semi-conducteurs en Asie

La Malaisie s'efforce de s'engager sur le marché des semi-conducteurs dans le but de devenir la plaque tournante des semi-conducteurs en Asie.

>> La Malaisie vise à développer l'industrie des entreprises de semi-conducteurs

>> La Malaisie a le potentiel pour devenir un pays à revenu élevé d’ici 2030

>> La Malaisie attache de l'importance aux investissements et aux start-ups de haute qualité

Photo : CTV/CVN

Les exportations de semi-conducteurs représentent actuellement 40% des exportations totales de la Malaisie, ce qui fait du pays le sixième exportateur dans ce secteur.

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, a déclaré, cité par les médias locaux, lors du lancement de Semicon Asie du Sud-Est 2024.

La Malaisie vise à tirer parti de ses 50 ans de présence dans ce secteur et à passer au niveau supérieur de valeur en capitalisant sur les progrès de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) et des applications quotidiennes, a-t-il déclaré.

Le ministre a déclaré que cet arrangement stratégique a permis à l’industrie électrique et électronique (E&E) du pays, en particulier au secteur des semi-conducteurs, d’accéder au marché mondial.

La Malaisie est de plus en plus considérée comme un pays important d'Asie du Sud-Est, contribuant à sécuriser la chaîne d'approvisionnement mondiale pour l'industrie et à assurer la croissance continue de l'importance stratégique du secteur des semi-conducteurs, a-t-il ajouté.

La dépendance mondiale croissante à l'égard des semi-conducteurs a stimulé la recherche et la fabrication en Asie du Sud-Est, a-t-il noté, estimant que cela rend également les composants plus cruciaux dans l'électronique moderne et la recherche avancée qui peuvent résoudre ou exacerber les problèmes mondiaux.

Pendant ce temps, Ajit Manocha, Pdg de SEMI, a déclaré que l’Asie du Sud-Est est bien placée pour contribuer à accélérer la croissance sans précédent de l’industrie des semi-conducteurs, tirée en partie par des innovations révolutionnaires telles que GenAl.

Des événements comme Semicon Asie du Sud-Est jouent un rôle crucial dans la promotion du dialogue, du partenariat et de l'innovation, a-t-il déclaré, ajoutant que la croissance de la participation cette année reflète la pertinence croissante de cet événement et l'engagement collectif à faire progresser l'écosystème des semi-conducteurs en Asie du Sud-Est et au-delà. .

Le directeur de l’Autorité malaisienne de développement des investissements (MIDA), Sikh Shamsul Abdul Majid, a affirmé sa détermination à faire de la Malaisie la principale destination d'investissement dans l'industrie électrique et électronique (E&E).

Lors de l'ouverture de l'exposition, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a annoncé que la Malaisie allouerait 25 milliards de RM (5,3 milliards d'USD) pour former 60.000 ingénieurs locaux et développer l'industrie nationale des semi-conducteurs.

