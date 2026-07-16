Développement durable : à l'ONU, le Vietnam appelle à des actions plus rapides et coordonnées

Du 13 au 15 juillet, s’est tenu au siège des Nations unies à New York, le débat du Forum politique de haut niveau sur le développement durable (HLPF) 2026, ayant pour le thème : "Accélérer des actions transformatrices, équitables, innovantes et coordonnées pour mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les Objectifs de développement durable (ODD), en vue d’un avenir durable pour tous".

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Photo : VNA/CVN

Le Forum a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 sur le développement durable. Prenant la parole lors de l’ouverture, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a averti que seuls environ un tiers des ODD étant en bonne voie ou enregistrant des avancées satisfaisantes. Il a souligné que les conflits, les inégalités, le changement climatique, la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, ainsi que le poids de la dette publique freinaient les efforts en faveur du développement durable.

S'exprimant lors du débat, le ministre-conseiller Nguyên Hai Luu, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a rappelé qu’il ne restait que quatre ans pour achever l'Agenda 2030. Il a appelé la communauté internationale à accélérer ses efforts, notamment en renforçant le transfert de technologies, en réduisant l'écart numérique, en développant les capacités et en garantissant des ressources financières durables en faveur des pays en développement, y compris les pays à revenu intermédiaire

Partageant l’expérience du Vietnam, Nguyên Hai Luu a indiqué que l’accession du pays au statut de pays à revenu intermédiaire supérieur constituait une étape importante, fruit de quatre décennies de Renouveau (Dôi moi) et d’un engagement constant en faveur d’un développement inclusif. Il a toutefois souligné que, comme de nombreux pays à revenu intermédiaire, le Vietnam restait confronté à plusieurs défis, notamment en matière de changement climatique, d’innovation et d’amélioration de la compétitivité afin d’éviter le piège du revenu intermédiaire.

Insistant sur le rôle essentiel de l’innovation dans le développement durable, le diplomate a présenté les efforts du Vietnam en matière de transformation numérique, de croissance verte, de développement des énergies renouvelables et de renforcement de la résilience face au changement climatique. Il a également mis en avant les investissements du pays dans les infrastructures stratégiques, le développement des ressources humaines et la réforme institutionnelle afin d’améliorer la productivité et de faire bénéficier l’ensemble de la population des fruits du développement.

Réaffirmant son attachement au multilatéralisme, Nguyên Hai Luu a indiqué que le Vietnam soutenait une réforme des Nations unies destinée à rendre l’organisation plus efficace, plus rationnelle et mieux adaptée aux défis mondiaux, afin d’aider les États membres à mettre en œuvre efficacement le Programme mondial pour le développement durable à l’horizon 2030.

VNA/CVN