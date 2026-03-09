L'Indonésie sollicite l'approbation de l'OMC pour suspendre ses concessions à l'UE

Le ministre indonésien du Commerce, Budi Santoso, a annoncé le 7 mars que son pays allait saisir l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) afin d'obtenir l'autorisation de suspendre ses concessions commerciales à l'Union européenne (UE).

Cette initiative fait suite au non-respect par l'UE, composée de 27 États membres, du délai imparti pour adapter sa politique à une décision de l'OMC relative au différend sur l'huile de palme.

Dans un communiqué de presse, Budi Santoso a déclaré que l'Indonésie prenait cette mesure pour protéger ses droits légitimes si l'UE persistait à ne pas respecter ses obligations.

Ce différend remonte à 2018, date à laquelle l'UE a publié une directive limitant l'inclusion des biocarburants issus de cultures dans les objectifs des États membres en matière d'énergies renouvelables et établissant une feuille de route pour l'élimination progressive des biocarburants à base d'huile de palme d'ici 2030, invoquant des préoccupations quant à la durabilité de la production d'huile de palme.

En tant que premier producteur mondial d'huile de palme, l'Indonésie a déposé une plainte auprès de l'OMC en 2019 pour contester les restrictions imposées par l'UE.

En janvier 2025, un groupe spécial de l'OMC a largement confirmé les mesures de l'UE, tout en formulant plusieurs recommandations techniques d'ajustement. L'Indonésie a déclaré que la décision de l'OMC comportait des concessions en sa faveur et a fait valoir que l'UE n'avait pas mis en œuvre ces recommandations dans les délais impartis.

