Paludisme à Madagascar : l’OMS offre deux tonnes de médicaments

Face à la recrudescence des cas de paludisme dans le district d'Ikongo, au Sud-Est de Madagascar, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a apporté un soutien d'urgence conséquent aux autorités sanitaires malgaches, avec la remise de plus de deux tonnes de médicaments, d'intrants médicaux et de matériels essentiels, selon un communiqué de l'OMS publié jeudi 24 juillet.

Photo : CTV/CVN

En parallèle, des experts épidémiologistes et logisticiens ont été déployés dans la région afin de renforcer la riposte sur le terrain.

Cette intervention rapide a permis d'agir sur plusieurs fronts prioritaires, notamment la coordination des actions, la surveillance épidémiologique, la prise en charge des malades, la prévention et le contrôle des infections, l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, la lutte antivectorielle, ainsi que la communication des risques et la mobilisation communautaire.

Cette synergie entre les autorités nationales et les partenaires internationaux vise à établir une riposte plus structurée, durable et résiliente face à l'épidémie.

Le ministre de la Santé publique, Zely Randriamanantany, avait signalé fin juin une hausse inhabituelle des cas de paludisme à Ikongo, détectée dès la fin du mois d'avril via le système de surveillance électronique.

Cette alerte a conduit les autorités sanitaires à lancer une réponse accélérée, mobilisant équipes médicales et traitements dans la zone.

Xinhua/VNA/CVN