L'OMM appelle à agir contre les changements climatiques

>> Le Sommet du G77 à Dubaï appelle à renforcer l’action climatique

>> COP28 : les promesses de réduction des émissions sont très insuffisantes



>> Environnement : le Maroc va connaître une sixième année de sécheresse

>> La COP29 parvient à un accord sur les marchés du carbone

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon un communiqué publié lundi 30 décembre par l'OMM, l'année 2024 devrait être la plus chaude jamais enregistrée, plafonnant une décennie de chaleur sans précédent due aux activités humaines. Les niveaux de gaz à effet de serre continuent d'augmenter pour atteindre les nouveaux records observés, ce qui laisse présager encore plus de chaleur pour l'avenir.

Les changements climatiques se manifestent sous nos yeux presque quotidiennement sous la forme d'une fréquence et d'un impact accrus des événements météorologiques extrêmes, a noté la secrétaire générale de l'OMM, Céleste Saulo, citant les records de précipitations et d'inondations, les cyclones tropicaux mortels et les feux de forêt dévastateurs qu'a connus la planète en 2024.

"L'OMM fêtera son 75e anniversaire en 2025 et notre message sera le suivant : si nous voulons une planète plus sûre, nous devons agir maintenant. C'est notre responsabilité. C'est une responsabilité commune, une responsabilité mondiale", a-t-elle déclaré.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon l'organisation, tout au long de l'année 2024, la communauté de l'OMM a publié une série de rapports mettant en évidence le rythme rapide des changements climatiques ainsi que leurs incidences considérables sur tous les aspects du développement durable. En 2025, l'OMM continuera de coordonner les efforts mondiaux pour observer et surveiller l'état du climat, et de soutenir les initiatives internationales visant à atténuer les effets de changements climatiques et à s'y adapter.

L'OMM a dit s'atteler à la mise en œuvre des initiatives d'"Alertes précoces pour tous" et de "Surveillance mondiale des gaz à effet de serre", tout en soutenant la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la Conférence des Parties. Par ailleurs, l'accent sera mis sur la cryosphère en 2025 à l'occasion de l'Année internationale de la préservation des glaciers, facilitée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'OMM.

Xinhua/VNA/CVN