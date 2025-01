États-Unis : mesures de sécurité lors des célébrations du Nouvel An à New York

Dans un document du département de la Sécurité intérieure, la police de New York juge que la ville et plus largement les États-Unis "font face à un environnement de menace accru et dynamique en lien avec les conflits géopolitiques en cours".

Lieu emblématique pour fêter le passage d'une année à l'autre à New York, Times Square fera l'objet de toutes les attentions de la part des autorités américaines dans la nuit de mardi 31 décembre à mercredi 1er janvier 2025. D'après NBC News, les forces de l'ordre locales, de l'État et fédérales sont sur le qui-vive, s'inquiétant que les célébrations du Nouvel An soient perturbées par des manifestations ou des actes de violence.

Citée dans un document du département de la Sécurité interieure examinant les risques potentiels, la police de New York estime que la ville et plus généralement les États-Unis "font face à un environnement de menace accru et dynamique en lien avec les conflits géopolitiques en cours". Un contexte selon elle propice à la mobilisation "d'extrémistes et d'acteurs malveillants" visant "les rassemblements de masse, les lieux emblématiques et les événements très médiatisés".

Le Département de la sécurité intérieure se dit ainsi préoccupé par des personnes qui pourraient mener des attaques "simples et peu sophistiquées" en raison de la situation actuelle au Moyen-Orient et plus particulièrement du "conflit entre Israël et le Hamas".

Le maire de New York se veut rassurant

Cette guerre "a créé un niveau de menace accru" et le renseignement américain "demeure préoccupé par des individus isolés" encourageant les violences "contre les communautés juive, musulmane, chrétienne ou arabe".

La commissaire du département de police de New York, Jessica Tisch, a expliqué qu'il n'existait pas de menace spécifique sur les célébrations du Nouvel An à Times Square tout en ajoutant que les forces de l'ordre demeuraient "vigilantes" et opéraient dans un "environnement de menace accru".

Eric Adams, le maire de New York, a pour sa part voulu se montrer rassurant. Lundi 30 décembre, il a affirmé que Times Square sera un endroit sûr pour les centaines de milliers, voire les millions de personnes, qui y fêteront le Nouvel An.

"Nous nous assurerons que chacun d'entre vous venant pour admirer la célèbre descente de la boule" en cristal de Times Square "soit en sécurité" et que l'uniforme bleu des policiers soit "omniprésent", a-t-il déclaré.

